"Vučić prijeti da će ostaviti Kosovo bez vode": Bukti sukob Beograda i Prištine, spominje se i vojska

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da razmatra promjenu vodotoka rijeke Ibar na svom teritoriju zbog odnosa vlasti u Prištini prema Srbima na Kosovu i Metohiji.

"Već smo pozvali stručnjake koji se time bave, građevinski sektor, inženjere i ostale, kada već toliko maltretiraju naš narod, da vidimo – imamo različite razloge za promjenu vodotoka Ibra, pa ćemo vidjeti što će napraviti Albanci i kako će se ponašati", rekao je Vučić novinarima tijekom obilaska radova na Starom željezničkom mostu u Beogradu.

Rijeka Ibar pregrađena je branom na teritoriju Kosova i Methoije i tako je napravljeno umjetno jezero Gazivode, kraj kojeg su navodno prištinske vlasti u prethodnim danima rušile srpske kuće, vikendice i hotele, piše Danas.

Strujom koju proizvodi hidroelektrana na jezeru Gazivode, opskrbljuje se značajan dio Kosova, a vodni sustav Ibar-Lepenac služi za snabdijevanje lokalnog stanovništva vodom.

Objavi je prethodila njegova procjena da rat s NATO-om nije opcija za Srbiju, dok je govorio o položaju Srba na Kosovu i mogućnostima Beograda da im pomogne.

"Mi smo suverena zemlja, znate, nekada imamo interese ovakve, nekad onakve, i u skladu s tim ćemo se ponašati", rekao je Vučić i istaknuo da Srbi na Kosovu teško žive.

"Za one koji su veliki zaštitnici našeg naroda, pitajte naš narod na Kosovu u kome vide jedinog zaštitnika, zato što ja dobro vidim te prilike i bavim se time svaki dan. I jako je teško. A da li nam je opcija u ovom trenutku da zaratimo sa NATO-om? Ja mislim da nije", rekao je Vučić.

Istu mogućnost Vučić je spomenuo i krajem 2024., ali se potom od nje distancirao rekavši da ne želi da se "priroda koristi za političke potrebe".

Reakcija Albanije

Vučićeva izjava odmah je podigla uzbunu na Kosovu. Mediji su objavili tekstove s naslovima poput "Vučić prijeti da će ostaviti Kosovo bez vode", "Vučić prijeti preusmjeravanjem vodotoka rijeke Ibar kako ne bi prolazila kroz Kosovo", "Vučić se igra vatrom – dok se Europa ponovno pravi da ne vidi!" i "Kurti diže uzbunu zbog jačanja srpske vojske: Hegemonističke namjere Beograda prema Kosovu nisu se promijenile".

Jedna od prvih službenih reakcija iz Prištine na najavu Aleksandra Vučića o mogućnosti promjene toka Ibra stigla je kasno u nedjelju. V.d. ministrica životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Fitora Pacolli Vučićeve izjave ocijenila je kao duboko zabrinjavajuće i neprihvatljive, poručujući da se vodni resursi ne mogu koristiti kao instrument pretnje, pritiska ili destabilizacije.

Pozvala se, piše Kossev, na Helsinšku konvenciju navodeći da države imaju obvezu surađivati u pravednom i razumnom korištenju prekograničnih voda, sprječavanju prekogranične štete i zaštite vodenih ekosustava.

Pacolli je zatražila reakciju Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih partnera.

Vršitelj dužnosti premijera Kosova Albin Kurti u ponedjeljak je upozorio na jačanje srbijanske vojske, navodeći da širenje vojnih kapaciteta Srbije nije samo modernizacija, već je povezano s hegemonističkim ciljevima prema Kosovu.

"Proširenje vojnih sposobnosti Srbije nije samo pokušaj modernizacije vojske, već šira politička i diplomatska strategija koja je izravno povezana s hegemonističkim ciljevima prema našoj regiji, a posebno prema Kosovu. Stalna retorika njezinih čelnika dokazuje kontinuitet ekspanzionističkih zahtjeva Srbije u regiji, popraćenih pozivima na daljnje jačanje vojnih sposobnosti kako bi se postigao taj cilj", rekao je, a prenosi Shqiptarja.