Plenković nakon izvanrednih sastanka: "Ovo je moja poruka građanima..."

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sazvao je sastanak Užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine videovezom o postupanju s oko 37.000 tona opasnog otpada u Lici.

Nakon sastanaka Plenković je rekao kako je problem otpada u Lici tretiran na tri razine.

"Oporba širi paniku među građanima"

"Prva je kaznenopravna, koju vodi DORH u vezi s inkriminirajućim radnjama u proteklih pet-šest godina. O tom postupku ne mogu govoriti. Druga razina problema tiče se sanacije za koju je nakon izmjena plana gospodarenja otpadom nadležan Fond za zaštitu okoliša. Treća je razina politička, čak bih rekao politikantska jer neki pokušavaju izvući poene i dezinformacijama širiti paniku među stanovnicima", rekao je Plenković te ironično dodao kako razumije oporbu koja loše stoji u anketama.

Potom je nabrajao uspjehe koje pripisuje svojoj Vladi. Kazao je da je turistička sezona jako dobra, a usporava i inflacija.

"Vlada regulira cijene energenata. Zaokružili smo i pitanja ispravljanja nepravde prema hrvatskim braniteljima, još iz Račanove vlade. Investicijski kreditni rejting je prema Fitchu zadržan, a imamo i samo 62.000 nezaposlenih. Taj kontekst jasno opisuje čemu histerija oporbe i nekih drugih aktera ne bi li se stvorila neka fabricirana izvanredna situacija", poručio je premijer.

"Voda u Lici ispravna je za piće"

Naglasio je da sva mjerenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo upućuju na to da je voda u Lici kvalitetna i dobra za piće. HZJZ će svaka tri do četiri dana testirati vodu i objavljivati rezultate kako bi građani imali transparentne informacije, poručio je premijer.

Podsjetio je i kako je ponovljen javni poziv za sanaciju neopasnog, površinskog otpada koji je otvoren do 25. kolovoza jer se na prvi natječaj nitko nije javio.

"Za zakopani otpad u kojem ima i opasnog otpada moramo pronaći odgovarajuće tvrtke koje ga mogu zbrinuti. Hrvatska nema odgovarajuće postrojenje. Kontaktirano je 70 subjekata diljem Europe da se jave na natječaj", pojasnio je.

"Oni koji su počinili ova kaznena djela i doveli do onečišćenja tla ne samo da će odgovarati u kaznenom postupku nego će država tražiti i financijsku nadoknadu za sanaciju", istaknuo je Plenković.

Kazao je i da će se sve procedure ubrzati kako bi se 37.000 tona otpada što prije saniralo.

Najavio je da će svi iz vladajuće koalicije sudjelovati na odboru za zaštitu okoliša u Gospiću u petak te da ima potporu koalicijskih partnera.

"Što se stabilnosti koalicije tiče, ona je itekako stabilna. Tu problema nema," odgovorio je na inicijativu oporbe koja je najavila pokretanje pitanja povjerenja Vladi u Saboru.

Kazao je da ima i tri poruke za kraj: "Kazneni postupak ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a kao što smo se do sada natjecali s oporbom, natjecat ćemo se i dalje. Kad smo čuli za izvješće DORH-a, bili smo odmah za to da se javno objavi, da se građani informiraju, ali bez histerije i fabricirane ugroze ljudi. Isključivo rad kako to država i treba činiti, sukladno procedurama."

Pitanja novinara

Mislite li da su građani Gospića htjeli čuti ovo? Niste rekli ništa novo osim da se sanacija ubrzava.

"Poruka građanima Gospića jest ta da ne podlegnu panici i histeriji. Svaka tri dana dobivat će izvješće o kvaliteti vode. Ljudi su uplašeni jer oporba radi histeriju", odgovorio je premijer.

Postoji li opcija da se izbjegne javni natječaj i skrati procedura?

"Postoji javni poziv i mogućnost pregovaračkog procesa nakon što se iscrpi rok za javni poziv koji je do 25. kolovoza", odgovorio je Plenković.

Na pitanje kako nitko nije primijetio dugogodišnji dovoz otpada, priznao je da je to trajalo puno godina, od 2019., ali je dodao da je primijećeno da otpad dolazi na odlagalište, no ne i da je riječ o neprijavljenom otpadu.

"Inspektorat je poništavao dozvole, još od 2023. godine", kazao je premijer.

Na pitanje kad će biti imenovan novi glavni državni inspektor, kazao je da će se to dogoditi kad procijene da treba, a do tada, kaže, inspektorat normalno radi.

Rekao je i da ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ima njegovo povjerenje.

"Šest godina se tamo dovozio otpad, a zaustavljeno je prije godinu i pol dana", istaknuo je.

Nije znao odgovoriti koliko bi mogao trajati proces sanacije. Najavio je da planira ići u Liku, ali kad on procijeni da treba.

Na pitanje bi li pio vodu u Lici, odgovorio je: "Bih!"

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