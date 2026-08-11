Mislili da nema opasnosti, a onda je mladić izišao krvav: "Više nam nije ugodno u moru"

Incident se dogodio na plaži Miljenko i Dobrila u Kaštel-Lukšiću kad je glavata želva ugrizla mladića za donji dio leđa. To je već peti zabilježen takav slučaj od 22. srpnja.
Svemu su svjedočili brojni kupači na plaži, kao i mladićeva majka.
"Ovakva situacija traje već neko vrijeme i postala je zaista zabrinjavajuća. Kornjača se učestalo zadržava na istom području, izranja u neposrednoj blizini kupača i prilazi im s leđa. Posebno zabrinjava činjenica da grize i kada je ljudi ne diraju niti je na bilo koji način uznemiravaju. Kupači su u strahu i mnogi se više ne osjećaju sigurno ulaziti u more", ispričala je za Portal Grada Kaštela.
Dodala je da je odmah nazvala 112, koji su ih uputili na hitnu medicinsku pomoć, no uznemirava ju što se životinja i dalje nalazi među kupačima.
Glavata želvaFoto:
Srecko Niketic / CROPIX/Cropix
Napad je potvrdila i čitateljica portala.
"Suprug i ja bili smo samo pet metara od njega, u dubini. Nažalost, kornjača je nastavila svoje napade i više nam stvarno nije ugodno u moru. Svi smo se napokon opustili jer smo mislili da je više nema, ali eto je opet", ispričala je.
Procjenjuju da je kornjača teška i do 70 kilograma te poručuju da, zbog učestalih napada, više nije bezazlena.