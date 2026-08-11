Dunav se povukao: Vukovarska ada fizički se spojila sa Srbijom

Vukovarska ada zbog povijesno niskog Dunava fizički se spojila s Republikom Srbijom i njezinom obalom. Gradski čelnici upozoravali su na tu mogućnost, tražili intervenciju institucija te prokopavanje kanala.

Iako to s pravne strane ne znači da se granica pomiče, jer ona ostaje na mjestu gdje je bila, a to je mjesto gdje je do prije nekoliko dana postojao Dunavski kanal.

Dunav - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Kada se razina rijeke ponovno podigne, kanal će se ispuniti vodom, no nanosi pijeska sve su veći, a mještani Vukovara govore da Dunav nikada nije bio ovako nizak.

Dunav - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Nikada niste vidjeli ovakvog?", upitao je novinar.

"Ne", odgovorila je Dragica.

"Dunav?", upitao je novinar.

Dunav - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ne. Možda nekad davno, davno u mladosti", kazala je Dragica.

"Zabrinjava li to vas?", upitao je novinar.

Dunav - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Pa pomalo da. Nismo svjesni... Trebali bi biti, ali evo nismo svjesni", rekla je Dragica.