Dramatično spašavanje na plaži! Reanimirali muškarca 40 minuta i vratili mu puls: "Nismo razmišljali ni sekunde..."

Dramatična borba za život odvijala se u utorak prijepodne na plaži Babe u Novalji.

Zdravstveni djelatnici koji su se ondje slučajno zatekli priskočili su u pomoć muškarcu koji je izvučen iz mora.

Prema objavi na Facebook stranici Hitna uživo 194, reanimacija je trajala oko 40 minuta nakon čega se muškarcu vratio puls.

Nakon što je izvučen iz mora, muškarcu je u pomoć priskočilo nekoliko zdravstvenih djelatnika koji nisu bili na dužnosti, a među njima kardiolog i anesteziolog. Nakon dolaska ekipe hitne medicinske pomoći iz Novalje zajedno su nastavili reanimaciju.

"Nakon otprilike 40 minuta dobili smo puls, a uspjela sam osigurati i venski put u stvarno teškim uvjetima, na 38°C, na kamenoj plaži, u kupaćim kostimima i bez uobičajenih uvjeta za rad", stoji u objavi.

U spašavanje su se uključili i drugi koji su se u tom trenutku zatekli na plaži. Autorica objave istaknula je da su svi, od slučajnih prolaznika i liječnika koji su ondje bili privatno do ekipe hitne pomoći, djelovali kao jedan tim.

Posebno je pohvalila ekipu hitne medicinske pomoći iz Novalje.

"Ponosna sam što, iako nismo bili na dužnosti, nismo razmišljali ni sekunde nego smo napravili ono što znamo i što je trebalo napraviti", poručila je.