Ruski dron sa eksplozivom pao u dvorište kuće: Policija evakuirala područje

Ruski dron pronađen je na jugu Moldavije, u okrugu Stefan Voda, a policija je objavila da sadrži eksplozivnu napravu i da je aktivan. Građani u tom području su evakuirani.
Odjel za eksplozive provest će kontroliranu eksploziju na mjestu događaja, a moldavsko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je riječ o ozbiljnom kršenju suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje.
"Republika Moldavija oštro osuđuje ove postupke i agresivni rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine, koji Ukrajini donosi patnju, gubitke i razaranje te ozbiljno utječe na regionalnu sigurnost, izravno ugrožavajući sigurnost građana Moldavije. U tom kontekstu, Republika Moldavija potvrđuje svoju predanost jačanju mira i nacionalne sigurnosti te će nastaviti činiti sve potrebne korake kako bi zaštitila svoj teritorij i stanovništvo", poručilo je Ministarstvo.
Dron duljine oko 2,5 metara otkriven je u oko 9:25 na jugu zemlje, u gradu Crocmazu, u vrtu nenaseljene kuće. Iz policije su objavili da se trenutno procjenjuje opasnost i istražuju sve okolnosti. Mještani su evakuirani, a u tijeku je razoružavanje borbenog dijela letjelice, prenosi RFI.
"Molimo građane da ostanu mirni i poštuju sve zahtjeve policije", pozvale su vlasti.
Vlasti su pozvale građane da i dalje prijavljuju svaki uočeni neovlašteni predmet te da ne diraju nijedan predmet koji je pao na tlo.
"Preporučujemo da se ne približavate predmetu i ni na koji način ga ne dodirujete; ne pokušavajte ga pomicati, rastavljati ili fotografirati izbliza; držite sigurnu udaljenost i ograničite pristup drugim osobama u tom području te slijedite upute policije do dolaska specijaliziranih timova", poručili su iz policije.
U subotu je na obali jezera u okrugu Telenești također pronađen ruski dron Gerbera koji, srećom, nije sadržavao eksploziv ili predstavljao opasnost za građane. Vlasti su i tad oštro osudile ruske akcije i agresiju protiv Ukrajine.