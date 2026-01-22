Ruski dron sa eksplozivom pao u dvorište kuće: Policija evakuirala područje

Ruski dron pronađen je na jugu Moldavije, u okrugu Stefan Voda, a policija je objavila da sadrži eksplozivnu napravu i da je aktivan. Građani u tom području su evakuirani.

Odjel za eksplozive provest će kontroliranu eksploziju na mjestu događaja, a moldavsko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je riječ o ozbiljnom kršenju suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje.

"Republika Moldavija oštro osuđuje ove postupke i agresivni rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine, koji Ukrajini donosi patnju, gubitke i razaranje te ozbiljno utječe na regionalnu sigurnost, izravno ugrožavajući sigurnost građana Moldavije. U tom kontekstu, Republika Moldavija potvrđuje svoju predanost jačanju mira i nacionalne sigurnosti te će nastaviti činiti sve potrebne korake kako bi zaštitila svoj teritorij i stanovništvo", poručilo je Ministarstvo.

Yet another drone of Russian origin has been identified in Moldova. Such incidents are unacceptable and violate our sovereignty and territorial integrity. Moldova strongly condemns Russia’s war of aggression against Ukraine and will continue to protect its citizens and territory. pic.twitter.com/W5upQQOwP6 — 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) January 22, 2026

Dron duljine oko 2,5 metara otkriven je u oko 9:25 na jugu zemlje, u gradu Crocmazu, u vrtu nenaseljene kuće. Iz policije su objavili da se trenutno procjenjuje opasnost i istražuju sve okolnosti. Mještani su evakuirani, a u tijeku je razoružavanje borbenog dijela letjelice, prenosi RFI.

"Molimo građane da ostanu mirni i poštuju sve zahtjeve policije", pozvale su vlasti.

Vlasti su pozvale građane da i dalje prijavljuju svaki uočeni neovlašteni predmet te da ne diraju nijedan predmet koji je pao na tlo.

"Preporučujemo da se ne približavate predmetu i ni na koji način ga ne dodirujete; ne pokušavajte ga pomicati, rastavljati ili fotografirati izbliza; držite sigurnu udaljenost i ograničite pristup drugim osobama u tom području te slijedite upute policije do dolaska specijaliziranih timova", poručili su iz policije.

U subotu je na obali jezera u okrugu Telenești također pronađen ruski dron Gerbera koji, srećom, nije sadržavao eksploziv ili predstavljao opasnost za građane. Vlasti su i tad oštro osudile ruske akcije i agresiju protiv Ukrajine.