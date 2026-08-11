Derutni, napušteni objekti, ali i stijene privlače mlade nesvjesne opasnosti: "Poginut će ovdje..."

Nakon incidenta u Rijeci gdje se pod maloljetnicima urušio balkon napuštene vile, otvorilo se pitanje koliko takvih opasnih lokacija ima.

Derutni i napušteni objekti, ali i stijene uz popularne riječke plaže, ljeti postaju mjesta okupljanja i skakanja u more.

Iako su neka od njih na privatnom posjedu, a druga teško pristupačna i opasna, mladi ih često biraju upravo zbog atraktivnosti. Pa ih tako zabrane i upozorenja ne zaustavljaju.

Rijeka - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Rijeka - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Rijeka - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Rijeka - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ljudi će poginuti ovdje. Skaču, a nisu ni svjesni opasnosti. Trebalo bi napraviti nešto kako se tu ne bi moglo skakati", poručio je Željko iz Rijeke.

Na opasnost upozorava i Mladen iz Rijeke. Kaže da je riječ o visini od desetak do 12 metara, a rizik je još veći za vrijeme oseke.

"Postoje problemi s određenim građevinama koje su u privatnom vlasništvu, tako da Grad tu nema neke velike ovlasti. Naravno, postoji mogućnost da se uključi građevinska inspekcija i poduzmu odgovarajuće mjere zbog opasnosti", kazao je zamjednik gradonačelnice Rijeke Vedran Vivoda.