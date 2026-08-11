Čudesno spašavanje nakon razornog potresa: Iz ruševina izvukli šestomjesečnu bebu i majku

Šestomjesečna beba i njezina majka spašene su iz ruševina zgrade nakon razornog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju.

Dramatična snimka prikazuje trenutak u kojem okupljene osobe iz ruševina najprije izvlače bebu, a potom pomažu i njezinoj majci.

Na snimci se vidi kako bebu pažljivo izvlače iz ostataka srušene zgrade. Odmah potom iz ruševina su izvukli i majku, koja je bila prekrivena krvlju i prašinom.

Rescuers in Colombia found a newborn baby alive under the rubble following a horrific 7.4-magnitude earthquake pic.twitter.com/WfsCsEGc5U — Catch Up (@CatchUpFeed) August 11, 2026

U potresu su poginule najmanje 164 osobe. Teško su stradali gradovi poput Pereire i Calija, gdje su se urušile višekatnice. U Manizalesu je oštećen i jedan od tornjeva povijesne katedrale.

Dosad je prijavljeno oko 1600 oštećenih ili srušenih zgrada. Vojnici, spasioci, volonteri i članovi obitelji nestalih pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Na pojedinim mjestima formirali su ljudske lance te iz ruke u ruku uklanjali velike komade betona, piše Daily Mail.

Spasilačke ekipe nastavile su raditi i tijekom noći. U potrazi za preživjelima koriste bagere, ali na nekim mjestima ruševine uklanjaju i golim rukama.

Posebno je teško pogođen Cali, grad s oko 2,2 milijuna stanovnika, gdje je prema dosadašnjim podacima poginulo najmanje 85 osoba. Deseci zgrada uništeni su ili teško oštećeni, zbog čega su brojni stanovnici izašli na ulice.

Urušilo se i nekoliko gornjih katova jedne bolnice, među kojima su bili prostori namijenjeni liječenju djece. Dio pacijenata ostao je zarobljen, dok je oko 600 drugih moralo primati medicinsku pomoć na ulici prekrivenoj ruševinama.

U Pereiri su vlasti izvijestile o 66 poginulih. Čitavi stambeni blokovi pretvoreni su u hrpe betona i iskrivljenog čelika.

Još 13 osoba poginulo je u Chocou, području najbližem epicentru. Do velikog dijela te regije moguće je doći samo brodom, kroz džunglu ili zrakoplovom pa još nije poznat puni razmjer štete.

Potres se osjetio diljem Kolumbije, uključujući glavni grad Bogotu, gdje su stanovnici istrčavali na ulice. Podrhtavanje se osjetilo i u susjednim Ekvadoru i Panami.

Spasioci nastavljaju pretraživati srušene zgrade i uništene domove, a strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti.