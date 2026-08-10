FOTO Pismo otkriva tamnu stranu sezone na našem otoku: "Sve im je dopušteno! Izlijevaju fekalije u more, na plažama se dobije kožni osip"

Redakciji DNEVNIK.hr-a javila se čitateljica s otoka Murtera i opisala vrlo neugodne situacije koje je sama primijetila i o kojima je čula od drugih stanovnika otoka.

"Puno je problema s turistima i nije stvar koja se može poslikati. Evo nekih izvještaja o 'održivom turizmu'. Ljudi koje poznajem žale se da turisti ostave klimu i širom otvoren prozor. Danas netko govori kako su mu ukrali kantu za smeće, napunili i vratili. U grupi "Murterska butiga" na Facebooku bila je dojava o kanti koju su ukrali Slovenci (po tablicama auta). Meni su na mojoj kanti ostavili pseće govno bez vrećice. Ljudi se masovno žale da im turisti počupaju sve smokve na njihovu zemljištu. Maslinama lome grane. Posvuda ostavljaju brda smeća. Psuju domaće ljude koji ih upozore na brzu vožnju. Žale se na neke normalne pojave, poput crkvenih zvona ili glasanja nekih životinja", navodi čitateljica, koja je željela ostati anonimna.

Opisala je i kako se dio domaćih ljudi sukobio jer svi žele zaraditi, a navodi da ima i pritužbi na turističku zajednicu koja, piše ona, "pomaže ni u čemu". U nastavku svojeg pisma navela je još neugodnih situacija.

Smeće na otoku Murteru - 1 Foto: Čitateljica

Smeće na otoku Murteru - 2 Foto: Čitateljica

"Do prije nekoliko godina bilo je sasvim normalno da domaćem čovjeku odvežu brod i vežu svoj. Turisti izlijevaju friteze i fekalije s brodova u more, koje je toliko zagađeno da je sve teže naći plažu za kupanje i izbjeći kožni osip. Po moru plivaju boce. U jutarnjim satima neki dijelovi mjesta budu puni stakla i svakakvog smeća. Masovno se dila droga. Parkiraju se posvuda gdje ne plaćaju, a otkud znam da u kombijima i kamperima ne voze migrante ili opasni otpad" , poručuje čitateljica i dodaje kako želi da se o toj temi javno govori.

"Ovo dosad viđeno slučajevi su s Murtera, a vjerujem da je slično i na ostatku obale. Toči se voda toliko masovno da u špinama slabi pritisak, a čulo se i da ljudi u Zagori ne mogu napajati stoku. Znam i za slučaj iz Primoštena gdje neki stranac napaja svoje bazene tako da nitko u susjedstvu nema normalan pritisak vode. Odvrnete do kraja i ona jedva curi", opisuje.

Smeće na otoku Murteru - 4 Foto: Čitateljica

Smeće na otoku Murteru - 5 Foto: Čitateljica

Smeće na otoku Murteru - 3 Foto: Čitateljica

Smatra kako je turistička devastacija uzela maha.

"Ne bi se devastacija dogodila da turistima nije dopušteno raditi što hoće, bacati smeće gdje hoće i parkirati se gdje hoće, a da nikome ne plate parking, pa neka se mislimo voze li migrante, neki problematični otpad ili jednostavno žele ljetovati besplatno u državi koja još jedino živi od turizma", poručila je čitateljica.

Prozvala je lokalnu vlast i Turističku zajednicu Jezera.

"Prije dosta godina Turistička zajednica postavila je putokaze, od kojih pola više nije aktualno. Posebno putokazi za plaže koje nisu službene, već divlje. Neki lokalni ljudi odrekli su se dijela svog terena za uređenje ceste i sad se nemaju kome obratiti kad se tim cestama doslovno divlja i prolaznike dovodi u opasnost da budu pregaženi. Ljudi su tražili uspornike ili što god je Općina voljna poduzeti, ali sve je ostalo na obećanjima. Zbog tih putokaza turisti upravo i znaju kamo mogu ići divljati, parkirati se gdje hoće i ne plaćati nikome ništa, a samo ostaju brda smeća. Usred noći voze većom brzinom i urlaju čak i blizu kuća u kojima ljudi stanuju", upozorava zabrinuta čitateljica.

Upite o situaciji na Murteru poslali smo i lokalnoj vlasti te turističkoj zajednici, ali još nismo dobili odgovore.