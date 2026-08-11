Oglušili se na apel povrćara: Zbog suše prinosi propadaju, a država poručuje da im oni nisu prioritet

Visoke temperature i suša smanjuju prinose, pa povrćari upozoravaju na sve veće troškove proizvodnje i traže pomoć države.
Tržnica - 2Foto:
Dnevnik Nove TV
Tržnica - 1Foto:
Dnevnik Nove TV
"Od 4000 flanaca koliko smo posadili visokog paradajza sada na ovim vrućinama probiramo, svi cvjetovi otpadaju. Pričaju o našem paradajzu koji je 7, a onaj koji dođe iz uvoza hidroponska proizvodnja koji nije paradajz nego krumpir, o tome ne pričaju da je 7 eura. Samo seljak ne bi smio zaraditi, svi bi smjeli zaraditi, a seljak ne bi smio formirati cijenu", rekao je Senad Hujić, proizvođač povrća iz Donje Zeline.
Senad HujićFoto:
Dnevnik Nove TV
Marina GalovićFoto:
Dnevnik Nove TV
"Poslala sam apel na 5 adresa svih od ministra, državnog tajnika pa do tajnice da tražimo dodatne kvote mi povrćari, voćari i povrćari i bobičari međutim nitko se nije udostojio odgovoriti. Dobila sam usmeni odgovor da je prioritet svinjska kuga, da mi nismo trenutno", kazala je Marina Galović, predsjednica Udruge povrćara Zagreba i Zagrebačke županije.