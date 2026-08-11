Oglušili se na apel povrćara: Zbog suše prinosi propadaju, a država poručuje da im oni nisu prioritet

Počinje sezona pripreme zimnice, no ove bi godine mogla biti skuplja nego ikad. Paprika je u posljednjih pet godina poskupjela gotovo 100 posto, a u stopu je prate rajčica i krastavci.

Visoke temperature i suša smanjuju prinose, pa povrćari upozoravaju na sve veće troškove proizvodnje i traže pomoć države.

Tržnica - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Tržnica - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Od 4000 flanaca koliko smo posadili visokog paradajza sada na ovim vrućinama probiramo, svi cvjetovi otpadaju. Pričaju o našem paradajzu koji je 7, a onaj koji dođe iz uvoza hidroponska proizvodnja koji nije paradajz nego krumpir, o tome ne pričaju da je 7 eura. Samo seljak ne bi smio zaraditi, svi bi smjeli zaraditi, a seljak ne bi smio formirati cijenu", rekao je Senad Hujić, proizvođač povrća iz Donje Zeline.

Senad Hujić Foto: Dnevnik Nove TV

Marina Galović Foto: Dnevnik Nove TV

"Poslala sam apel na 5 adresa svih od ministra, državnog tajnika pa do tajnice da tražimo dodatne kvote mi povrćari, voćari i povrćari i bobičari međutim nitko se nije udostojio odgovoriti. Dobila sam usmeni odgovor da je prioritet svinjska kuga, da mi nismo trenutno", kazala je Marina Galović, predsjednica Udruge povrćara Zagreba i Zagrebačke županije.