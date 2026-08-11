Sporne presude komunistima i gušenje prosvjeda: Tko je András Baka i zašto njegov izbor već izaziva bijes

Tajnim glasovanjem u mađarskom parlamentu 73-godišnji pravnik András Baka izabran je za novog predsjednika Mađarske.

Zahvaljujući uvjerljivoj 71-postotnoj dvotrećinskoj većini stranke Tisza, Baka će dužnost preuzeti 19. kolovoza, uoči nacionalnog praznika 20. kolovoza, te tako popuniti prazninu nastalu smjenom dosadašnjeg predsjednika Tamása Sulyoka.

Iako vladajući ovo imenovanje prikazuju kao povratak vladavini prava, Baka - čiju karijeru obilježava kruto držanje slova zakona - predstavlja složen politički paradoks za premijera Pétera Magyara.

Sjena povijesne ironije

Izbor Andrása Bake prožet je dubokom povijesnou ironijom. Godine 2011. Fideszova vlada bivšeg premijera Viktora Orbána smjenila ga je s dužnosti predsjednika Vrhovnog suda kroz ustavni manevar od "jedne rečenice". Baka je tada tu odluku nazvao užasavajućom.

Petnaest godina poslije, Baka dolazi na vlast zahvaljujući identičnoj taktici. Njegov prethodnik Sulyok smijenjen je prošlog mjeseca usvajanjem 17. ustavnog amandmana. Baka je to nazvao nužnim činom "oslobođenja države", no kritičari upozoravaju da je pravni mehanizam ostao isti.

Podijeljena javnost i kontroverzna ostavština

Za mađarsku desnicu Baka ostaje polarizirajuća ličnost zbog odluka u vezi s Revolucijom iz 1956. i policijskim nasiljem iz 2006. godine.

Baka je bio dio većine Europskog suda za ljudska prava koja je ukinula presudu umirovljenom komunističkom časniku Jánosu Korbelyju optuženom za ubojstva prosvjednika 1956. godine, presudivši da je zbog proteka vremena nastupila zastara i da se ne radi o zločinu protiv čovječnosti.

Jednako je kontroverzna i njegova uloga oko nemira 2006. godine - prosvjeda izazvanih priznanjem bivšeg premijera Gyurcsányja da je lagao građanima, koje je policija brutalno gušila. Tada se Baka kao šef Vrhovnog suda protivio zakonu koji je trebao poništiti sporne presude i rehabilitirati stradale prosvjednike, unatoč tome što je Magyar svoj rani politički identitet gradio upravo na obrani tih žrtava.

Izbor iza zatvorenih vrata

Unatoč obećanjima stranke Tisza da će prekinuti s dogovorima u pozadini i uvesti javne konzultacije, odabir Bake odvio se iza zatvorenih vrata nakon sloma nominacije Judit Polgár.

Klub Tisze odabrao ga je na tajnom glasovanju u nedjelju. Kritičari ističu da Baka utjelovljuje osobine koje su birači Tisze ranije kritizirali kod Fideszovih kadrova - stariji je od Sulyoka, karijerni je pravnik te ga imenuje jednostranačka većina, zbog čega oporbeni Fidesz govori o "Tisztinoj autokraciji", piše Euractiv.

Novi sukobi s vladajućima

Novi predsjednik već je dao do znanja da neće biti tek glasački stroj. Iako podržava razmontiravanje struktura iz Orbánove ere, javno se sukobio s Magyarovom vladom oko uvođenja ograničenja od 12 godina za zastupničke mandate, nazvavši to "neprihvatljivim".

Analitičari smatraju kako će njegov mandat imati "prijelazni" karakter: trajat će do donošenja novog mađarskog ustava ili najviše pet godina.