Zbog vrućina su morali prilagoditi poslovanje i zamijeniti dan za noć: "Radi se do izlaska sunca..."

Zbog velikih vrućina uzgajivači duhana u Sjevernoj Makedoniji morali su prilagoditi poslovanje.

Berba se ove godine ne odvija danju, nego noću. Tisuće sezonskih radnika i obitelji koje se bave uzgojem noći ne provode na spavanju, nego u poljima.

Berba duhana - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Berba duhana - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Razlog nisu samo vrućine koje muče ljude, nego i činjenica da je listove duhana teže brati na visokim temperaturama, jer tada venu i gube vlagu. Berba kreće čim sunce zađe i traje do ponovnog izlaska.

Berba duhana - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Berba duhana - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Prije se bralo ujutro i navečer. Duhan se mogao brati do 10 ujutro ili nakon 17, 18 sati, kada sunce zalazi. Ali sada, čujem da svi beru samo navečer. Počinje se u 20, 21 sat i traje do ranih jutarnjih sati, do izlaska sunca", kazala je uzgajivačica Valentina Bošnjak.