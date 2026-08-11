Plenković sazvao izvanredni sastanak vladajuće koalicije

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak vladajuće koalicije!
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Nakon što je USKOK objavio rezultate analize otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću, uslijedile su brojne reakcije građana i oporbe da se pokrene istraga i da se što prije utvrde odgovorni.
Traži se i hitna sanacija, a pritisak je rezultirao hitnim sastankom šefova stranaka vladajuće koalicije. Kako neslužbeno doznajemo, sastanak je zakazan za 11 sati, a održat će se putem video veze.
Premijer će se prvo sastati s užim kabinetom Vlade, a onda i s predstavnicima stranaka parlamentarne većine.
Stranke Most, SDP i Drito u ponedjeljak su zatražile hitno sazivanje izvanredne sjednice Sabora, a predsjednik Republike Zoran Milanović hitnu Vladinu akciju.
Hitnu reakciju premijera i cijele Vlade jučer je iz Vukovara zatražio i Plenkovićev glavni koalicijski partner, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
"Zatražit ćemo hitan sastanak vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu", kazao je Penava.
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će stranka pokrenuti opoziv Vlade te poručio da je Gospić trenutak u kojem se čaša prelila.
Nepovratna šteta
Prema procjenama, na području Gospića zakopano je između 30 i 40 tisuća tona otpada koji se ondje odlagao godinu i pol dana, na što su uporno upozoravali i iz inicijative Gospić je naš dom.
Prema nalazu i mišljenju vještaka utvrđene su znatne količine otpada različitog sastava i svojstava, uključujući otpad koji je nedvojbeno klasificiran kao opasan, odnosno ekotoksičan, pri čemu su analizama potvrđene izrazito povišene koncentracije štetnih i opasnih tvari poput bakra, cinka, olova i antimona. Istaknuto je da je toliko pomiješan sa zemljom da razdvajanje više nije moguće.
Iz Inicijative su istaknuli da je otpada i više jer je veći dio zakopan u zemlju, na površini od oko 14.000 četvornih metara i prosječnoj dubini od tri metra.