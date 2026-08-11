Raskol u oporbi? Odbili Grmoju, oglasila se Benčić: "Pokazat će jesu li politički akter ili ponizni klimači"

Premijer Andrej Plenković sazvao je u utorak hitan sastanak vladajuće koalicije zbog nalaza o otpadu u Gospiću. O svemu se oglasila i oporba.

Video sastanak bio je zakazan za 11 sati, prvo se sastao uži kabinet Vlade, a onda predstavnici stranaka parlamentarne većine. Premijer se nakon toga obratio medijima.

Situaciju je prije sastanka komentirala zastupnica Možemo, Sandra Benčić.

"Tih sat dva odredit će političku sudbinu Domovinskog pokreta, HSLS, HNS-a, osvojenih žetona i drugih jer danas će pokazat jesu li uopće politički akter ili su ponizni klimači HDZ-a. Svi koalicijski partneri suodgovorni su za zločin u Gospiću koji će na svojoj koži osjećati generacije", poručila Benčić.

Dodala je da je sad trenutak da se maknu od "toksičnog zagrljaja HDZ-a" i pridruže građanima koji traže odgovornost za one koji prodaju Hrvatsku otpadnoj mafiji.

"Imate li minimum političke odgovornosti danas ćete otkazati poslušnost onima koji su takav sustav stvorili da bi nekolicina profitirala na šteti koja se nanosi cijeloj zemlji. Danas se ne klima glavom, danas ju napokon trebate dići", dodala je.

Raskol u oporbi?

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja danas je ponovio poziv svim (oporbenim) Klubovima zastupnika na hitan sastanak danas u 12 sati s ciljem zajedničkog pokretanja opoziva Vlade Andreja Plenkovića i sazivanja izvanredne sjednice Sabora.

No, nijedan od saborskih klubova nije se odazvao na poziv. Plan im je bio razgovarati o inicijativi za izvanrednom sjednicom Sabora i izglasavanjem nepovjerenja Vladi zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada.

Na sastanak su bili pozvani svi saborski klubovi, oporbeni i vladajući, no, osim Mostovih zastupnika Nikole Grmoje, Zvonimira Troskota i Marina Miletića, nitko u Sabor nije došao.

"Pozvao sam sve zastupnike na Odbor u Gospić, to je prvi korak. Pohvaljujem kolegu Zvonimira Troskota (Mostova zastupnika koji je najzaslužniji što je javnost doznala za razmjere užasa u Gospiću, nap. a.) za upornost, ali Odbor je prvi korak. Odbor je tijelo iz kojeg sve kreće oko ekocida u Lici", rekao je ranije predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.