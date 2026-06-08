VIDEO Uzbuna u članici NATO-a: Dron ušao u zračni prostor, srušili ga borbeni avioni

Latvijske nacionalne oružane snage (NBS) objavile su da su NATO-ovi zrakoplovi u ponedjeljak ujutro srušili dron koji je ušao u zračni prostor te baltičke zemlje. Upozorenje na opasnost izdano je oko 9:20 po lokalnom vremenu.

Prema izjavama očevidaca, incident se dogodio u blizini sela Rogovka na istoku Latvije. Nacionalne oružane snage ranije su izdale upozorenje za općine Ludza, Balvi i Alūksne zbog moguće prijetnje u zračnom prostoru, a prijetnja je završila oko 10:30, piše LSM.

Glasnogovornik vojske potvrdio je za Reuters da je najmanje jedan dron ušao u latvijski zračni prostor iz Rusije. Podrijetlo drona još nije potvrđeno. Stanovnicima je poslana hitna obavijest preko sustava na mobilnim telefonima, uz savjete da ostanu u kućama ili zatvorenim prostorima.

Na društvenim su mrežama objavljene i snimke zračne akcije, ali nije potvrđena njihova autentičnost.

"Francuski borbeni zrakoplovi Rafale iz NATO-ove misije zračnog nadzora Baltika oborili su dron u zračnom prostoru Latvije. Nakon incidenata s dronovima na istočnom krilu NATO-a još 2024. godine, zajednički je postignut dogovor da je NATO spreman aktivirati borbene zrakoplove i u slučaju prijetnji dronovima. Trenutačno je to najoperativniji i najučinkovitiji način presretanja dronova", objavio je Andris Sprūds, zastupnik latvijskog parlamenta.

Vojni dronovi koji su ranije zalutali u zračni prostor Finske, Estonije, Latvije i Litve izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini prenosi na sjeverne granice NATO-a s Rusijom. Dok Ukrajina pojačava napade dugog dometa na ruske luke za otpremu nafte na Baltičkom moru, neki od njezinih dronova promašili su svoje ciljeve i doveli do sigurnosnih upozorenja u susjednim zemljama.