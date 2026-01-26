VIDEO Potonuo tajekt s više od 350 ljudi: Deseci mrtvih i nestalih, ljudi se očajnički držali za stvari u moru i čekali pomoć

Spašeno je 316 ljudi koji su bili na brodu MV Trisha Kerstin 3, ali najmanje 28 ljudi se još uvijek vodi kao nestalo, javlja BBC.
Brod je vozio iz Mindanaa prema otoku Jolo kada je u ponedjeljak u 1:50 po lokalnom vremenu izdao poziv u pomoć.
Vlasti kažu da istražuju uzrok potonuća.
"Na temelju iskaza nekih preživjelih, vode u tom području bile su uzburkane u to vrijeme", rekla je glasnogovornica filipinske obalne straže Noemie Cayabyab u televizijskom intervjuu, prema izvješću AFP-a.
A ferry with more than 350 people on board sank in the southern Philippines after midnight, and rescuers have saved at least 215 passengers and retrieved seven bodies, officials said Monday. pic.twitter.com/1BxVhEM7GS