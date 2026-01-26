VIDEO Potonuo tajekt s više od 350 ljudi: Deseci mrtvih i nestalih, ljudi se očajnički držali za stvari u moru i čekali pomoć

Najmanje 15 ljudi poginulo je nakon što je trajekt s više od 350 putnika i članova posade potonuo u vodama uz južnu obalu Filipina.

Spašeno je 316 ljudi koji su bili na brodu MV Trisha Kerstin 3, ali najmanje 28 ljudi se još uvijek vodi kao nestalo, javlja BBC.

Brod je vozio iz Mindanaa prema otoku Jolo kada je u ponedjeljak u 1:50 po lokalnom vremenu izdao poziv u pomoć.

Vlasti kažu da istražuju uzrok potonuća.

"Na temelju iskaza nekih preživjelih, vode u tom području bile su uzburkane u to vrijeme", rekla je glasnogovornica filipinske obalne straže Noemie Cayabyab u televizijskom intervjuu, prema izvješću AFP-a.

A ferry with more than 350 people on board sank in the southern Philippines after midnight, and rescuers have saved at least 215 passengers and retrieved seven bodies, officials said Monday. pic.twitter.com/1BxVhEM7GS — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) January 26, 2026

Videozapis guvernera Basilana Mujiva Hatamana na Facebooku prikazuje preživjele umotane u deke dok se iskrcavaju iz spasilačkog broda.

Na društvenim mrežama objavljene su i snimke ljudi i stvari kako plutaju u moru nakon potonuća trajekta.

Loše održavanje i preopterećenost bili su uzrok nekih prošlih nesreća trajekata na Filipinima. Unatoč tome, mnogi Filipinci i dalje putuju tom vrstom prijevoza zbog niskih troškova.

U svibnju 2023. godine 28 ljudi je poginulo nakon što se zapalio putnički trajekt.

Godinu dana prije toga, najmanje sedam ljudi je poginulo nakon požara u brzom trajektu koji je prevozio 134 osobe.