Pod arktičkom opsadom: Proglašeno izvanredno stanje, ljudi umiru zbog hladnoće

Škole i ceste diljem SAD-a su zatvorene, a letovi otkazani jer su se, prema Nacionalnoj meteorološkoj službi (NWS), za život opasni uvjeti proširili od Teksasa do Nove Engleske.

Prema podacima stranice poweroutage.us, do nedjelje poslijepodne više od 800.000 kućanstava ostalo je bez električne energije. U međuvremenu je otkazano više od 11.000 letova.

Obilne snježne padaline, susnježica i ledena kiša mogle bi potrajati danima, a oluja bi mogla pogoditi oko 180 milijuna Amerikanaca, više od polovice stanovništva.

"Snijeg i led će se topiti vrlo, vrlo sporo i neće uskoro nestati, što će otežati bilo kakav oporavak", rekla je Allison Santorelli, meteorologinja Nacionalne meteorološke službe.

Najmanje sedam osoba preminulo

Ministarstvo zdravstva Louisiane potvrdilo je u nedjelju da su dvojica muškaraca umrla od hipotermije. Gradonačelnik Austina u Teksasu rekao je da je zabilježena smrt povezana s izlaganjem hladnoći. Dužnosnici u Kansasu naveli su da je žena čije je tijelo pronađeno u nedjelju poslijepodne prekriveno snijegom "možda podlegla hipotermiji". U Tennesseeju su također prijavljene smrti troje ljudi povezane s vremenskim neprilikama, izvijestio je BBC.

Gradonačelnik New Yorka, Zohran Mamdani, napisao je u objavi na mreži X da je u subotu u gradu umrlo najmanje pet osoba, ali dodao je da uzrok smrti još nije utvrđen.

"To je podsjetnik da svake godine Njujorčani stradavaju zbog hladnoće", napomenuo je.

Guvernerica savezne države New York, Kathy Hochul, upozorila je stanovnike da ostanu u kućama i ne izlaze na ceste.

"Ovo je zasigurno najhladnije vrijeme koje smo vidjeli, najhladnija zimska oluja u posljednjih nekoliko godina. Nešto poput arktičke opsade zahvatilo je našu saveznu državu i mnoge druge diljem zemlje", rekla je te dodala da se očekuje da će "brutalni" uvjeti donijeti najdulje razdoblje hladnoće i najveće količine snijega u posljednjih nekoliko godina.

Opasnost zbog leda

Guverner Kentuckyja, Andy Beshear, rekao je u nedjelju da savezna država bilježi više leda i manje snijega nego što se prvotno predviđalo.

"To nije dobra vijest za Kentucky", istaknuo je.

Meteorološki stručnjaci upozorili su da je jednu od najvećih opasnosti predstavlja led, koji može oštetiti drveće, srušiti dalekovode i učiniti ceste nesigurnima. U Virginiji i Kentuckyju hitne su službe izlazile na teren zbog stotina prometnih nesreća.

Izvanredna stanja

Gotovo polovica saveznih država proglasila je izvanredno stanje, a škole diljem zemlje već otkazuju nastavu uoči nastavka oluje u ponedjeljak. Američki Senat također je otkazao glasanje zakazano za ponedjeljak navečer.

Proglašavajući izvanredno stanje u glavnom gradu SAD-a, gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser izjavila je: "Ovog vikenda u Washingtonu doživljavamo najveću snježnu oluju u posljednjem desetljeću."

Iako su sjeverne savezne države poput Dakote i Minnesote zimi navikle na temperature ispod nule, neuobičajeno je vidjeti tako ekstremnu hladnoću u državama poput Teksasa, Louisiane i Tennesseeja, u kojima su temperature oko 15 do 20 stupnjeva niže od sezonskog prosjeka.

Prema meteorolozima, snažnu oluju uzrokovao je polarni vrtlog prsten snažnih zapadnih vjetrova koji se svake zime formira iznad Arktika i zadržava vrlo hladan zrak. Kada su ti vjetrovi jaki, ostaju stabilni, no kada oslabe, vrtlog se spušta južnije i hladan zrak prodire prema SAD-u. Kada se hladan zrak susretne s toplijim zrakom na jugu, zrak se diže i stvaraju se olujni frontovi.