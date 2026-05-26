Poginuli na smrtonosnom ronjenju pa uslijedio šokantan potez sveučilišta: "Užasnuti smo!"

Obdukcije tijela petero talijanskih ronilaca poginulih tijekom ronjenja na Maldivima započele su u ponedjeljak u bolnici Gallarate, dok istraga o tragediji ulazi u ključnu fazu.

Prve obdukcije provedene su nad tijelima Gianluce Benedettija i Federica Gualtierija, dvojice od petero stradalih ronilaca. Danas se nastavila obdukcija tijela Monice Montefalcone, njezine kćeri Giorgie Sommacal i Muriel Oddenino.

Istodobno, pojavile su se nove kontroverze povezane sa Sveučilištem u Genovi, s kojim su neke od žrtava bile povezane kroz znanstvene projekte i istraživanja.

Posljednjih sati s internetskih stranica sveučilišta uklonjeni su profili istraživačice Muriel Oddenino i profesorice Monice Montefalcone, čija je stranica izbrisana još prije nekoliko dana. Taj potez izazvao je ogorčenje obitelji žrtava.

"Obitelj je užasnuta uklanjanjem sveučilišne stranice profesorice Montefalcone", izjavio je odvjetnik Giuseppe Pugliese, koji zajedno s kolegom Alessandrom Albertom zastupa obitelj profesorice i njezine kćeri.

Odvjetnici su bili u Busto Arsiziju, gdje je javna tužiteljica Nadia Calcaterra, po nalogu rimskog tužiteljstva koje vodi istragu zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, službeno odobrila provođenje obdukcija.

Obitelji tvrde da je Sveučilište u Genovi bilo upoznato s aktivnostima ronilačke skupine.

"Ovakve se misije organiziraju svake godine ili svake dvije godine i sveučilište je potpuno svjesno onoga što se ondje radilo", rekao je odvjetnik Albert.

Izvori bliski sveučilištu tvrde da je uklanjanje profila isključivo administrativna mjera. Osim Montefalcone i Oddenino, uklonjen je i profil Federica Gualtierija, koji je nedavno diplomirao na Sveučilištu u Genovi i jedna je od žrtava nesreće.

Suprug Monice Montefalcone Carlo Sommacal ranije je također izrazio ljutnju zbog poteza sveučilišta.

"Ne mogu razumjeti brzinu kojom su uklonili svaki trag njezine prisutnosti sa sveučilišne stranice", rekao je. Dok traje istraga, Sveučilište u Genovi i dalje tvrdi da kobno ronjenje nije bilo dio službene znanstvene misije.

"Aktivnost ronjenja ni na koji način nije bila dio aktivnosti predviđenih znanstvenom misijom, već je provedena privatno", priopćilo je sveučilište.

Takvu verziju događaja osporavaju odvjetnici obitelji stradalih.

"Federico je sigurno bio ondje kao dio znanstvenog krstarenja zajedno s ostalima. Sveučilište sada pokušava izbjeći odgovornost, ali to ćemo provjeriti", rekao je odvjetnik Antonello Riccio, koji zastupa obitelj Federica Gualtierija, piše Malpensa24.

Istraga bi uskoro mogla dobiti ključne odgovore. Veliku važnost imat će analiza GoPro kamera koje je pronašao finski spasilački tim. Snimke bi mogle pomoći istražiteljima da rekonstruiraju posljednje trenutke kobnog ronjenja i otkriju zašto su Monica Montefalcone, njezina kći Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino i Federico Gualtieri završili u podvodnom tunelu na dubini od oko 60 metara, koji je za njih postao smrtonosna zamka.