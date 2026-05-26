FOTO Na Mirogoju posljednji ispraćaj Julienne Bušić: Pristigla mnoga poznata lica

Na zagrebačkom Mirogoju u utorak je održan posljednji ispraćaj Julienne Bušić, američko-hrvatske književnice, esejistice, prevoditeljice i udovice Zvonka Bušića.

Julienne Bušić preminula je u 21. svibnja u 78. godini života.

Posljednji ispraćaj Julienne Bušić

Ostat će zapamćena kao jedna od najkontroverznijih figura hrvatskog iseljeništva. Šira javnost poznaje ju po sudjelovanju u otmici američkog putničkog zrakoplova 1976. godine, koju je sa suprugom Zvonkom Bušićem i skupinom hrvatskih emigranata provela kako bi skrenuli pozornost svijeta na položaj Hrvatske unutar tadašnje Jugoslavije.

Ljubo Ćesić Rojs na posljednjem ispraćaju Julienne Bušić Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Pixsell

Dario Kordić na posljednjem ispraćaju Julienne Bušić Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Pixsell

Miro Gavran na posljednjem ispraćaju Julienne Bušić Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Pixsell

Ivan Šipić i Zvonimir Frka Petešić na posljednjem ispraćaju Julienne Bušić Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Pixsell

Milan Kujundžić na posljednjem ispraćaju Julienne Bušić Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Pixsell

Jakov Sedlar na posljednjem ispraćaju Julienne Bušić Foto: Slavko Midzor/Pixsell