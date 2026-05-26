DORH o slučaju Kristijana Aleksića: "Bilo je nepravilnosti u radu"

Državno odvjetništvo (DORH) objavilo je izvještaj o nadzoru rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u slučajevima vezanim za Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu ubio 19-godišnjaka Luku Milovca.

DORH je utvrdio da je u slučaju u kojem je optužen za posjedovanje ilegalnog oružja postupanje bilo ažurno i u rokovima, ali je bilo i nepravilnosti u radu.

"Na temelju podataka iz kaznene evidencije o ranijoj osuđivanosti bilo je osnovano u predmetu protiv okrivljenika predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela na temelju članka 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku, što nije učinjeno", navodi se u izvještaju DORH-a.

"Na temelju ranije izrečenih sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja bilo je osnova tijekom istraživanja provesti dokaznu radnju psihijatrijskog vještačenja, što nije učinjeno. Ne poduzimanju ove dokazne radnje pridonijela je i neodgovarajuća procjena u drugom predmetu, kojim je bila zadužena općinska državna odvjetnica, u odnosu na naknadne obavijesti policije o ponašanju Kristijana Aleksića u javnosti", dodaje se.

DORH također navodi da je policija provela provjere povodom tih dojava, ali nitko od ispitanih građana nije podnio prijavu ili dao konkretnije navode o mogućem kažnjivom ponašanju Kristijana Aleksića.

"Unatoč tome, uzimajući u obzir poznate okolnosti u odnosu na njegovu osobnost, prethodnu višestruku osuđivanost i činjenicu da je protiv okrivljenika bilo u tijeku provođenje istraživanja u predmetu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku zbog kaznenog djela iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona, tadašnja općinska državna odvjetnica trebala je sveobuhvatno razmotriti te okolnosti kao i mogućnost poduzimanja drugih radnji iz nadležnosti državnog odvjetništva radi učinkovite provjere svih okolnosti", navodi DORH.

Unatoč propustima, zamjenik državnog odvjetnika ne smije biti pozvan na odgovornost za izraženo pravno mišljenje u predmetu koji mu je dodijeljen u rad, osim ako se radi o kršenju zakona koje je kažnjivo djelo, što u navedenom predmetu nije slučaj.

"Zaključno, nepravilna procjena zamjenice općinske državne odvjetnice i općinske državne odvjetnice u predmetu posljedica je neodgovarajućeg sagledavanja svih okolnosti počinjenja djela i počinitelja, ali nema obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja. Utvrđeni propusti i nepravilnosti u radu sukladni su tadašnjem načinu postupanja Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku", navodi se u izvještaju.

Državno odvjetništvo je u izvanrednom pregledu rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku 2024. godine utvrdilo da praksa tog državnog odvjetništva odstupa od uobičajenog načina rada državnih odvjetništava upravo u dijelu dovođenja uhićenika u državno odvjetništvo radi ispitivanja, provođenja dokazne radnje prvog ispitivanja, i odluka o određivanju mjera opreza odnosno stavljanja prijedloga sucu istrage za određivanje istražnog zatvora.

"Zbog uočenih nepravilnosti došlo je do zahtjeva za razrješenje općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a potom i do neimenovanja županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku i upućivanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske kao vršitelja dužnosti Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku. Sada aktualni predmet, i način postupanja odnosi se upravo na navedeni period i način rada prije provedenog nadzora", zaključuje se u izvještaju.