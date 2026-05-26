Šojgu nakon testiranja oružja poslao prijetnju Zapadu: "Ohladit ćemo njihov žar"

Tajnik Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu upozorio je da se globalna sigurnosna situacija ubrzano pogoršava te poručio da najveća prijetnja Organizaciji ugovora o kolektivnoj sigurnosti (ODKB) dolazi od NATO-a i država takozvane civilizirane Europe.

Govoreći na sastanku Odbora tajnika vijeća sigurnosti ODKB-a, Šojgu je ustvrdio da su zapadne zemlje zahvaćene "revanšističkim i militarističkim bijesom" te optužio NATO za kontinuirano gomilanje vojnih kapaciteta uz granice država članica organizacije.

"Globalna sigurnosna situacija se brzo pogoršava. Osim postojećih izazova i prijetnji, pojavljuju se i novi rizici", rekao je Šojgu, dodajući kako su napetosti posebno izražene uz zapadne granice ODKB-a.

Prema njegovim riječima, organizacija pažljivo prati povećanje broja NATO-ovih vojnih vježbi, širenje infrastrukture Saveza i pojačane obavještajne aktivnosti.

"Pravilno procjenjujemo rizike koji proizlaze iz NATO-ovih kontinuiranih napora da poveća broj vojnih vježbi, ojača vojne kapacitete i proširi infrastrukturu u zapadnoj regiji", poručio je.

Šojgu se osvrnuo i na nedavna ruska vojna testiranja, uključujući interkontinentalnu balističku raketu Sarmat, za koju tvrdi da će poslati jasnu poruku Zapadu.

"Uvjeren sam da će uspješna testiranja rakete Sarmat i nedavne vježbe nuklearnih snaga ohladiti žar zapadnih stratega te ih natjerati da trezveno sagledaju posljedice svoje nepromišljene politike prema Rusiji i njezinim saveznicima", rekao je, piše TASS.

O Armeniji

Govoreći o Armeniji, Šojgu je izrazio žaljenje zbog, kako tvrdi, pokušaja Erevana da zaštitu traži upravo od zemalja koje Rusija smatra glavnim izvorom prijetnji.

"Nažalost, naši armenski partneri to ne razumiju jer zaštitu traže od samog izvora prijetnje", izjavio je.

Dodao je kako je na armenskom vodstvu da odluči kojim putem želi krenuti.

"Na armenskom vodstvu je da donese svoj izbor jer je isključivo odgovorno za budućnost svoje zemlje i svog naroda", zaključio je Šojgu.

Ruski sigurnosni dužnosnik pritom je istaknuo i da je iskustvo koje su ruske oružane snage stekle tijekom rata u Ukrajini postalo traženo diljem svijeta.

"Danas imamo možda najopsežnije iskustvo i najbolje stručnjake u ovom području. Pojavilo se toliko tehnologija bez kojih su borbene operacije gotovo nemoguće", rekao je Šojgu novinarima nakon sastanka.