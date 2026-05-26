Autobus s učenicima sletio s ceste: Četiri djevojčice u bolnici, jedna je na operaciji

U prometnoj nesreći sudjelovao je minibus koji je u tom trenutku prevozio učenike prema Obrovcu. Više osoba zatražilo je liječničku pomoć.

Zadarska policija jutros je u 7:58 zaprimila dojavu da je na području Bilišana autobus sletio s kolnika. Odmah po dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o minibusu zadarskih registarskih oznaka, koji je prometovao na relaciji Muškovci – Obrovac, a prevozio je učenike prema Obrovcu. Za sada su tri osobe upućene na pružanje liječničke pomoći, a ostali su putnici zbrinuti, priopćili su iz PU zadarske.

Na mjestu događaja policija provodi očevid te poduzima i ostale potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Iz zadarske bolnice naknadno su izjavili da je ipak riječ o više ozlijeđenih osoba.

"U Opću bolnicu Zadar zaprimljene su četiri maloljetne djevojčice, riječ je o dva para sestara. Prve sestre mlađe su životne dobi, jedna je s teškim tjelesnim ozljedama i trenutačno se nalazi na operaciji, dok su kod druge također utvrđene teške tjelesne ozljede, no zasad ne zahtijeva operaciju te se nalazi na opservaciji", rekao je kirurg dr. Nediljko Jović.

"Kod drugog para sestara utvrđene su ozljede u vidu nagnječenja. I dalje su u obradi, operacija neće biti potrebna, nalaze se na opservaciji. Nitko nije životno ugrožen", dodao je.

Najavljen je dolazak još jednog učenika i vozača.