Protiv šibenskih sutkinja pokrenut stegovni postupak, primaju prijetnje smrću: "Postoje elementi da se ovo pretvori u hajku na suce"

Tjedan dana nakon prestrašne tragedije i okrutnog ubojstva 19-godišnjeg Luke, Drniš je u iščekivanju odgovora od institucija, a jasno su poručili - traže odgovornost za propuste i ozbiljne promjene. Vlada je najavila da će uvesti doživotni zatvor.

"Podržavamo uvođenje doživotne kazne zatvora, ali tražimo i ostale mehanizme jer sustav ne funkcionira. Kad se ovakvo nešto dogodi, onda se zaista pitamo što funkcionira", rekla je suorganizatorica prosvjeda Matilda Jelčić Stojaković.

Doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta, uvest će se bolji i dulji zaštitni nadzor nakon izlaska opasnih zatvorenika na slobodu, ali plan je i da ih se prati međuresorno i prije izlaska iz zatvora. Poboljšat će se i sustav e-Spis kako bi suci imali uvid u kaznene evidencije.

"Postoje ljudi koji su danas tempirane bombe, koji se šeću ulicama Hrvatske. Nitko ih ne nadgleda, oni nisu ni u kakvim ustanovama, ne postoji mehanizam koji njih sprečava i koji će ih spriječiti da se nešto ovakvo ponovno dogodi", dodala je Jelčić Stojaković.

Na žurne reakcije poziva i Udruga hrvatskih sudaca.

"U svemu ovom, uslijed tragičnog događaja, pogrešno je ići u smjeru da se isključivo pronađe jednoga krivca. Nije riječ o jednom krivcu, već se zapravo razotkrilo da postoje sistemski nedostaci u svim tijelima kaznenog progona, i u policiji i u državnom odvjetništvu i u sudstvu", rekla je sutkinja Ivana Bilušić iz Udruge hrvatskih sudaca.

Osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću bila je potvrđena optužnica prije dvije i pol godine zbog ilegalnog oružja, ali spis je skupljao prašinu. Stegovni postupak sada se zbog toga pokreće protiv dvije sutkinje kojima je više osoba prijetilo smrću.

"Dvije sutkinje u Šibeniku primaju putem svoje službene elektroničke pošte poruke prijetećeg sadržaja, dakle primaju prijetnje o kojima je obaviještena policija pa ja ovim putem pozivam policiju da u okviru svoje propisane procedure hitno provedu kriminalističko istraživanje", poručila je Bilušić.

Iz policije odgovaraju da već postupaju i provjeravaju navode.

"Ne bi nikako bilo dobro kad bi se ova tragična situacija pretvorila u hajku na suce, a za to već postoje elementi. Neki dan mi je jedna sutkinja s nezagrebačkog suda, relativno manjeg suda, izrekla podatak da ona kao kaznena sutkinja ima više od 400 predmeta u svojoj referadi", rekao je odvjetnik Fran Olujić.

Problemi su se, kaže, nataložili desetljećima.

"Plan je uvesti kaznu doživotnog zatvora s mogućnošću uvjetnog otpusta nakon 30 ili 25 godina, dakle to je ono što već u ovom trenutku imamo. Mi imamo kaznu dugotrajnog zatvora. Počinitelj kojem je izrečena kazna od, recimo, 35 godina i ima 25 godina života, njemu je isto kao da mu je dosuđena kazna doživotnog zatvora", objasnio je Olujić.

"Želimo korjenite promjene, ne želimo da to kroz dva tjedna, tri tjedna padne u zaborav. Ako država ništa u dogledno vrijeme ne poduzme, ako ti nekakvi zakoni ne uđu u hitnu saborsku proceduru, mogli bismo se ponovno okupiti u roku od nekih mjesec dana, vjerojatno 16. lipnja, kad bude mjesec dana od tragičnog događaja", najavila je Jelčić Stojaković.

Za Luku su, u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku, zapalili svijeće i u Zagrebu.

Čeka se i što će utvrditi Državno odvjetništvo, odnosno je li bilo propusta u njihovim redovima.