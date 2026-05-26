Prvi slučajevi ebole u hrvatskom susjedstvu? Aktivirani hitni protokoli

Na sjeveru Italije, u Lomabrdiji, podignuta je zdravstvena uzbuna zbog dva sumnjiva slučaja ebole u pokrajini Como. Riječ je o ženi i muškarcu koji su se prije nešto više od jednog dana vratili iz Ugande, gdje su oko tri mjeseca boravili kao humanitarni radnici.

Oboje su razvili simptome koji odgovaraju virusu ebole te su hitno prebačeni u specijaliziranu bolnicu Sacco u Milanu, gdje se čekaju rezultati testiranja.

Pacijenti, žena iz Lurate Caccivija i muškarac iz Bulgarograssa, imaju visoku temperaturu, mučninu, povraćanje i crijevne tegobe. Smješteni su u bolnicu Sacco, ustanovu specijaliziranu za upravljanje visokorizičnim zaraznim bolestima, gdje se provode testovi prema nacionalnim i međunarodnim protokolima.

Regionalni ministar za socijalnu skrb Lombardije Guido Bertolaso potvrdio je da su aktivirani hitni postupci, no istaknuo je da službene potvrde o prisutnosti virusa još nema. "Još uvijek nema sigurnosti da je ovo ebola", izjavio je Bertolaso na konferenciji za medije i dodao kako se nadaju da će rezultati dijagnostičkih testova biti negativni, piše Euronews.

Liječnici sumnjaju na drugu bolest

Prema riječima regionalnog ministra, dvoje pacijenata dolazi iz područja Ugande u blizini granica s Demokratskom Republikom Kongo i Ruandom, regija koje se trenutačno prate zbog porasta broja slučajeva ebole. Liječnici ipak smatraju da je vjerojatnija dijagnoza malarije, a u slučaju 30-godišnje žene moguće i cerebralne malarije, zbog čega bi mogla biti primljena na odjel intenzivne njege.

Žena je navodno razvila teže simptome, uključujući vrlo visoku temperaturu i blage neurološke probleme. Njezina je kći, kako se navodi, također oboljela od malarije tijekom boravka u Ugandi. Klinička slika je blaža kod 31-godišnjeg muškarca, koji ima temperaturu oko 38°C i probavne smetnje.

Međutim, zbog područja iz kojeg su doputovali, zdravstvene su vlasti odmah aktivirale protokole za nadzor sumnjivih slučajeva ebole, a ostalih pet članova njihovih obitelji pod zdravstvenim je nadzorom.

Ministarstvo: Rizik od ebole u Italiji je nizak

Talijansko ministarstvo zdravstva u službenom je priopćenju naglasilo da rizik od ebole u Italiji ostaje vrlo nizak te su potvrdili da je nacionalni sustav za pripravnost i odgovor na zarazne bolesti u potpunosti operativan i kontinuirano prati situaciju u uskoj suradnji s regionalnim vlastima Lombardije, Visokim institutom za zdravstvo te bolnicama Sacco u Milanu i Spallanzani u Rimu.

U nedjelju je održan sastanak Odbora za zdravstvenu sigurnost Europske komisije posvećen eboli, na kojem su sudjelovala i nadležna talijanska ministarstva. Bertolaso je također kritizirao preuranjeno širenje informacija o slučaju, naglasivši da su pokrenuti postupci bili tek mjere opreza.

Smatra da su neke objave mogle izazvati paniku u javnosti i prije službene kliničke potvrde. I gradonačelnica Lurate Caccivija, Serena Arrighi, obavijestila je priopćenjem stanovnike da su aktivirani potrebni zdravstveni protokoli.