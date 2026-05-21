Jeziva tajna s dna oceana: Misterij smrti ronioca na Maldivima mogao bi riješiti jedan uređaj

Tragedija koja je potresla Maldive i Italiju dobiva sve dramatičnije obrise. U podvodnoj špilji na dubini od oko 60 metara pronađena su tijela talijanskih ronioca, a istražitelji sada pokušavaju rekonstruirati posljednje trenutke kobnog zarona uz pomoć GoPro kamera i ronilačkih računala pronađenih među njihovom opremom.

Operaciju vodi tim elitnih finskih ronilaca koje je angažirala međunarodna organizacija Divers Alert Network Europe (DAN Europe), specijalizirana za sigurnost ronjenja.

Prema riječima Cristiana Pellegrinija iz DAN Europe, tijela su pronađena u jednom od slijepih ogranaka najdubljeg dijela špilje, području potpuno odsječenom od prirodnog svjetla. Ronioci su morali koristiti snažne svjetiljke kako bi se probili kroz mrkli mrak podvodnog labirinta. Pellegrini naglašava da zasad još nema konkretnih dokaza o tome što je pošlo po zlu te da se sve teorije za sada temelje isključivo na pretpostavkama.

Veliku pažnju istražitelja privukla je pronađena ronilačka oprema, posebice GoPro kamere i ronilačka računala koja tijekom zarona bilježe dubinu, vrijeme provedeno pod vodom i dekompresijske stanice u stvarnom vremenu. Stručnjaci vjeruju da bi upravo ti podaci mogli otkriti što se događalo u posljednjim minutama prije tragedije, piše Il Post.

Među poginulima su ugledna morska ekologinja i profesorica Sveučilišta u Genovi Monica Montefalcone, njezina kći Giorgia Sommacal, mladi biolog Federico Gualtieri te istraživačica Muriel Oddenino. Instruktor ronjenja Gianluca Benedetti, koji je godinama radio na Maldivima, pronađen je i izvučen ranije. Svi su smatrani vrlo iskusnim roniocima koji su iza sebe imali brojne zahtjevne zarone.

Talijansko tužiteljstvo otvorilo je istragu zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, a obdukcije će biti provedene u Italiji. Istražitelji planiraju razgovarati i s ostalim članovima ekspedicije koji su se nalazili na brodu Duke of York, s kojeg su ronioci krenuli prema kobnoj špilji.

Sama operacija izvlačenja tijela iz podvodne špilje pokazala se iznimno opasnom. Tijekom akcije poginuo je i pripadnik maldivskih oružanih snaga Mohamed Mahadi, kojem je pozlilo tijekom dekompresije nakon ronjenja. Dekompresija je ključna faza sporog izrona kojom se sprječava stvaranje mjehurića plina u krvi pri prelasku s visokog podvodnog tlaka na atmosferski tlak.

Finski stručnjaci koji sudjeluju u misiji koriste sofisticiranu opremu, uključujući rebreathere zatvorenog kruga, napredne uređaje koji recikliraju izdahnuti plin i omogućuju dulji boravak pod vodom, kao i podvodne skutere za savladavanje snažnih struja. Riječ je o roniocima specijaliziranima za dubinske špilje koji iza sebe imaju višesatne ekspedicije kroz kilometarske podvodne tunele.

Maldivske vlasti sada istražuju nekoliko mogućih uzroka tragedije. Jedna od glavnih teorija jest da su se ronioci spustili mnogo dublje nego što je bilo planirano. Glasnogovornik maldivske vlade Mohamed Hussain Shareef izjavio je da vlasti nisu ni znale da se radi o špiljskom ronjenju, već su ekspediciji izdali dozvolu za istraživanje mekih koralja.

"Ronjenje u špiljama potpuno je drugačija disciplina sa svojim specifičnim rizicima, posebno na toj dubini", rekao je Shareef.

Nepredviđeni incident pod vodom?

Stručnjaci upozoravaju da ronjenje na više od 55 metara s običnim komprimiranim zrakom može izazvati toksičnost kisika, stanje koje ozbiljno ugrožava središnji živčani sustav. Maldivski veteran ronjenja Shafraz Naeem izjavio je da je nevjerojatno opasno roniti na takvim dubinama koristeći obični komprimirani zrak te da se simptomi toksičnosti kisika teoretski mogu pojaviti upravo oko 55 metara dubine, piše Reuters.

No dio ronilačke zajednice smatra da se dogodio neki nepredviđeni incident pod vodom, a ne trovanje kisikom. Riccardo Gambacorta, bivši instruktor jedne od poginulih roniteljica Muriel Oddenino, rekao je da vjeruje kako se dogodila nepredviđena situacija koju grupa nije mogla predvidjeti.

Dodatne kontroverze izazvalo je pitanje dozvola. Maldivske vlasti suspendirale su rad broda koji je prevozio ronioce jer, prema njihovim tvrdnjama, nije imao odgovarajuću dozvolu za organizaciju takvih ekspedicija. Uprava broda tvrdi da su imali dozvolu samo za rekreacijsko ronjenje do 30 metara te da su ronioci bili upozoreni na ograničenja.

Za rekreativne zarone do 30 metara koristi se obični komprimirani zrak koji sadrži oko 21 posto kisika i 79 posto dušika. Za puno veće dubine, poput onih koje je dosegnula talijanska grupa, ronioci obično koriste specijalizirane mješavine plinova koje uključuju kisik, dušik i helij, poznate pod nazivom Trimix. Takvi zaroni zahtijevaju naprednu obuku i specijaliziranu opremu.

Istražitelji također pokušavaju utvrditi jesu li snažne podvodne struje imale ikakvu ulogu u tragediji te jesu li ronioce povukle na veću dubinu od planirane.

"Nikad nije bilo nepromišljena"

Sveučilište u Genovi priopćilo je da su Monica Montefalcone i Muriel Oddenino na Maldivima bile u znanstvenoj misiji povezanoj s istraživanjem klimatskih promjena i tropske bioraznolikosti, no naglasili su da kobni zaron nije bio dio službenog istraživanja, već privatna aktivnost.

Suprug stradale Monice Montefalcone, Carlo Sommacal, izjavio je talijanskim medijima kako je uvjeren da njegova supruga nikada ne bi ugrozila svoju kćer ili druge članove tima. Opisao ju je kao jednu od najboljih svjetskih roniteljica s oko 5000 zarona iza sebe, koja je uvijek bila savjesna i nikad nepromišljena.

Sommacal je još ranije izrazio nadu da bi upravo pronađene snimke mogle riješiti misterij. "Monica je obično imala GoPro kad je ronila. Ne znam je li ga imala i onaj dan. Ako ga pronađu, možda ćemo iz toga moći shvatiti što se dogodilo", rekao je.

Govoreći o instruktoru Gianluci Benedettiju, rekao je kako je bio izrazito pedantan i da je uvijek provjeravao boce, vremenske uvjete i svu opremu prije zarona. "Nije bio budala. Valjda je to bila sudbina; poduzeli su sve mjere opreza", zaključio je Sommacal.