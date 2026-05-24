Muškarac uletio na pozornicu tijekom koncerta: U prvom redu bili Plenković i ministri

U prvom redu bile su štićene osobe, a na pozornici nepoznati muškarac. Utrčao je i prekinuo svečani program. Redari su brzo reagirali, ali incident se već dogodio.

"Ako gledamo crno-bijelom tehnikom, tada možemo jednostavno reći da je do propusta došlo. Međutim, kada se sve druge informacije uzmu u obzir, onda bih ja to više pripisao varijanti da se dogodilo samo remećenje i narušavanje odvijanja programa svečanosti, ništa drugo. U tom trenutku nije na pozornici bila štićena osoba prve kategorije", rekao je stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.

Incident na velikoj proslavi - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Muškarac je odmah uhićen, a utvrđeno je da je narušavao javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Riječ je o javnom događaju, a sterilne sigurnosne zone nije bilo.

Upitan može li se onda reći da se bilo tko mogao popeti na pozornicu, Marjanović je pojasnio da ne, s obzirom na to da je razlika između osobe koju su percipirali operativci zato što je neko vrijeme već bila tamo. "Jednostavno je skenirana, kako mi kažemo u žargonu, i nije svrstana u kategoriju potencijalno opasne osobe", objasnio je Marjanović.

Incident na velikoj proslavi - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Radi se o 39-godišnjem državljaninu SAD-a, strancu na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, potvrdila je zagrebačka policija.

"Za vrijeme održavanja koncerta, popeo se na pozornicu, držeći u jednoj ruci mobitel, dok je drugom rukom mahao te na sav glas vikao i galamio. Zbog navedenog, redari na javnom okupljanju su ga sklonili s pozornice, a policijski službenici potom priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Općinski prekršajni sud u Zagrebu okrivljeniku je odredio zadržavanje koje može trajati najduže 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu", priopćila je PU zagrebačka.

Za sigurnosne propuste u organizaciji ministar, koji je bio jedan od domaćina sinoćnje proslave, proziva druge.

Incident na velikoj proslavi - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"To je pitanje za koje ću vas uputiti da se obratite organizacijama koje su bile zadužene za sigurnost, a s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovore o pružanju te usluge. Konstatiram još jednom da u nijednom trenutku nitko nije bio ugrožen, poglavito nisu bile ugrožene štićene osobe niti sudionici glazbenog koncerta", poručio je ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved.

Iz tvrtke AKD zaštita objašnjavaju kako nije bilo propusnica za goste i sudionike pa redari nisu mogli znati tko je uhićeni muškarac. Ispituje se i motiv prekidanja programa.

Incident na velikoj proslavi - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Čini mi se da su njemu emocije bile u prvom planu, da je to jednostavno na takav način eskaliralo, a da je to tako može se vidjeti na nekim snimkama gdje zapravo pada u zagrljaj, doslovno pada u zagrljaj redaru koji ga je odveo dalje od pozornice. Ovaj slučaj će sigurno biti povod za malo interne raščlambe unutar službi sigurnosti, ali i zaštitarskih tvrtki koje su angažirane na ovakvim događajima", dodao je Marjanović.

Koncert se nastavio prema planu, a uključene strane još utvrđuju je li itko pogriješio.