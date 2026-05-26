SAD i Izrael prekršili primirje: Oglasila se Kina, Iran ima važan uvjet

Nakon što je SAD tijekom noći pokrenuo napade na južni Iran, Iranska revolucionarna garda (IRCG) priopćila je kako zadržava pravo odgovoriti na svako američko kršenje primirja.

Izrael pojačava rat s Hezbolahom

Istovremeno, unatoč primirju postignutom uz posredovanje SAD-a Izrael pojačava rat s Hezbolahom.

Stanovnicima južnolibanonskog grada Nabatieha Izrael je naredio da odmah napuste svoje domove i presele se sjeverno od rijeke Zahrani, navodi se u priopćenju koje je na arapskom jeziku na X-u objavio glasnogovornik izraelske vojske.

"Svatko tko ostane u blizini operativaca Hezbolaha, njihovih postrojenja ili vojne opreme dovodi svoj život u opasnost", navodi se u objavi.

Oglasila se Kina

U međuvremenu, oglasila se Kina te pozvala SAD i Iran da "ispoštuju svoje obveze" prema sve krhkijem primirju.

"Upućeni" izvor na koji se poziva iranska novinska agencija Tasnim opisao je razgovore iranskih pregovarača u Kataru kao "uglavnom dobre", navodeći da su pregovori "doveli do napretka u ukupnim pregovorima". "Istodobno, ne treba zaboraviti da su Sjedinjene Države poznate kao nepouzdan partner i zato Iran svim pitanjima pristupa s velikim oprezom", rekao je neimenovani izvor.

Iran traži oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznutih sredstava

Agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, objavila je također da Iran u svakom mogućem sporazumu sa SAD-om traži oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, piše Sky News.

Izvor navodi da je stajalište Teherana da polovica tog iznosa, odnosno 12 milijardi dolara, mora biti oslobođena u trenutku objave memoranduma o razumijevanju, dok bi preostali iznos trebao biti oslobođen unutar 60 dana.

Ranije je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei poručio je da zemlje Bliskog istoka više neće služiti kao štit za američke vojne baze u regiji. što je jedna od rijetkih njegovih izjava od početka rata.