UŽAS U SEULU
FOTO Inspekcija pregledavala nadvožnjak, on se urušio: Najmanje troje mrtvih
Piše Hina,
26. svibnja 2026. @ 12:49
Nadvožnjak je posljednjih godina više puta bio u središtu pozornosti zbog sigurnosnih problema.
Najmanje tri osobe poginule su kada se u utorak u središtu Seula srušio dotrajali nadvožnjak, izvijestila je novinska agencija Yonhap.
Tri osobe ozlijeđene su od padajućih krhotina kada se "konstrukcija koja podupire nadvožnjak" urušila nedugo nakon početka sigurnosnog pregleda u 14 sati po lokalnom vremenu, navodi Yonhap.
Područje oko mjesta nesreće u blizini gradske vijećnice je ograđeno, a podzemni i željeznički promet privremeno su ograničeni.
Prema navodima vatrogasne službe, radovi na rušenju nadvožnjaka Seosomun privremeno su obustavljeni u utorak zbog sigurnosnih razloga.
Samo nekoliko minuta nakon početka inspekcije urušila se betonska ploča, priopćili su vatrogasci.
Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung naredio je istragu o incidentu te zadužio vlasti da razviju mjere za sprječavanje sličnih nesreća u budućnosti, prenosi Yonhap.
Radovi na uklanjanju nadvožnjaka, koji su započeli prošlog kolovoza, trebali su biti dovršeni za nekoliko tjedana, navodi Yonhap.
Nadvožnjak Seosomun posljednjih je godina više puta bio u središtu pozornosti zbog sigurnosnih problema. Godine 2019. komadi betona pali su s nadvožnjaka na ulicu.