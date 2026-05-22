Otkriveno kako su Talijani stradali na Maldivima? "Kad se pokušate vratiti, izgleda kao zid. Tu su ih našli"

Petero talijanskih državljana poginulih u nesreći tijekom ronjenja na Maldivima možda je na izlazu iz podvodne špilje krenulo pogrešnim tunelom, rekli su iz tvrtke koja je izvukla njihova tijela.

Finski ronioci iz DAN Europe pronašli su Talijane u hodniku bez izlaza u špiljskom sustavu koji se nalazi na dubini od oko 50 metara.

"Odatle nije bilo izlaza", rekla je izvršna direktorica tvrtke Laure Marroni.

Poginuli Talijani identificirani su kao Monica Montefalcone, izvanredna profesorica ekologije na Sveučilištu u Genovi, njezina kći Giorgia Sommacal, morski biolog Federico Gualtieri, istraživačica Muriel Oddenino i instruktor ronjenja Gianluca Benedetti. Tijekom potrage za nestalim Talijanima poginuo je i jedan maldivski vojni ronilac.

Montefalcone i Oddenino bile su na Maldivima u sklopu službene znanstvene misije praćenja morskog okoliša i proučavanja učinaka klimatskih promjena na tropsku bioraznolikost, priopćilo je Sveučilište u Genovi.

Marroni je objasnila da špilja u blizini Alimathe počinje velikom i vrlo osvijetljenom dvoranom sa pješčanim dnom. Na kraju te prostorije nalazi se hodnik u kojem ima malo svjetla, ali je "vidljivost uz umjetnu rasvjetu bila izvrsna".

Hodnik je dug gotovo 30 i širok tri metra te vodi do druge komore špilje, velikog okruglog prostora bez prirodnog svjetla. Između hodnika i druge komore nalazi se pješčani sprud. Lako je prijeći preko spruda u drugu komoru, ali kada se pokušate vratiti, sprud gotovo izgleda poput zida koji skriva hodnik, navodi Marroni.

S lijeve strane spruda nalazi se još jedan hodnik, dug svega nekoliko desetaka metara.

"Tijela ronilaca pronađena su upravo ondje, kao da su ga zamijenili za pravi izlaz", izvijestila je La Repubblica.

Ako su doista pogriješili i krenuli tim hodnikom, "povratak bi bio iznimno težak, posebno s ograničenom količinom zraka", rekla je Marroni. Ronioci su koristili standardne boce, što znači da su na toj dubini imali vrlo malo vremena za posjet drugoj komori špilje. "Govorimo o deset minuta, možda i manje."

"Shvatiti da ste krenuli pogrešnim putem i pritom imati malo zraka, možda nakon nekoliko pokušaja povratka, zastrašujuće je. Tada počnete ubrzano disati i zalihe zraka se još brže troše", dodala je direktorica.

Prema podacima talijanskog ministarstva vanjskih poslova, na jahti "Duke of York" bilo je 25 talijanskih turista, uključujući petero poginulih ronilaca. Vlasti Maldiva istražuju kako je Talijanima dopušten zaron na dubinu od 60 metara, iako je za turiste dopuštena maksimalna dubina od 30 metara.

Lokalne vlasti ovu su nesreću nazvale najgorom pojedinačnom ronilačkom tragedijom u povijesti Maldiva, države od 1192 koraljna otoka raspršena duž oko 800 kilometara Indijskog oceana.