Šuškalo se godinama, a sada su isplivali novi detalji o Macronovima: "Ona neće doći u Elizejsku palaču!"

"Brigitte Macron navodno je uvjerena da joj svaka žena želi ukrasti muža", tvrdi novinar Florian Tardif u knjizi koja je posljednjih dana izazvala veliku buru u Francuskoj.

Francuski predsjednički par ponovno se našao u središtu skandala nakon tvrdnji da je Emmanuel Macron imao platonsku ljubavnu aferu s iranskom glumicom Golshifteh Farahani.

Istodobno, javnost je dodatno zaintrigirala i nedavna snimka s leta za Vijetnam na kojoj se vidi kako Brigitte Macron rukom gura supruga u lice neposredno prije izlaska iz zrakoplova. Iako je francuski predsjednik tvrdio da su se samo šalili i prepirali, u političkim krugovima već se dugo šuška o njegovim navodnim aferama, i sa ženama i s muškarcima.

Macron je imao samo 15 godina kada je započeo vezu s tada 24 godine starijom profesoricom francuskog jezika Brigitte.

Tardif, politički urednik časopisa Paris Match, u knjizi "(Gotovo) savršen par" tvrdi da je Brigitte Macron oduvijek smatrala žene predatoricama te da zbog toga izrazito kontrolira okruženje francuskog predsjednika.

"To je nesumnjivo pridonijelo činjenici da je predsjednik uglavnom okružen muškarcima", navodi autor.

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje da je Brigitte navodno pregledavala fotografije kandidatkinja za posao na mobitelima predsjednikovih savjetnika te blokirala zapošljavanje žena koje bi smatrala previše privlačnima.

Navodno bi tražila da joj pokažu fotografije kandidatkinja, a zatim govorila: "Ona neće doći u Elizejsku palaču!"

Prema Tardifu, takvi komentari bili su dovoljni da neke kandidatkinje odmah izgube priliku za posao.

"Vrlo je ljubomorna", tvrdi autor.

Jedan bliski saveznik prve dame navodno mu je rekao da se Brigitte rješavala pojedinih savjetnica, a posebno je spomenuta pripravnica u dvadesetima koju je, prema navodima knjige, smatrala previše zavodljivom. Ured Brigitte Macron odbacio je sve optužbe, piše The Sun.

Njezini predstavnici poručili su francuskim medijima da Brigitte Macron kategorički negira takve tvrdnje te da nikada ne pregledava mobitel svog supruga.

Iranska glumica Golshifteh Farahani također je više puta odbacila nagađanja o romantičnoj vezi s Macronom. No Tardif tvrdi da su mu četiri različita izvora iz predsjednikova političkog kruga potvrdila kako je između Macrona i glumice ipak postojao poseban odnos.

"Doista je postojala platonska afera između predsjednika i glumice", rekao je za Bild. Autor tvrdi i da je Brigitte Macron navodno pobjesnila nakon što je pročitala koketne poruke između svog supruga i glumice.

U jednoj od poruka Farahani je Macronu navodno napisala: "Smatram te vrlo privlačnim", dok joj je francuski predsjednik uzvratio: "Jako si lijepa". Prema tvrdnjama iz knjige, Brigitte Macron navodno se boji da bi je Emmanuel jednog dana mogao ostaviti.

"Bojim se. Bojim se da će me, nakon svega što sam učinila, napustiti", navodno je prošle godine rekla prijateljima.