Ukrajina kaže da Rusi sve masovnije koriste mlazne Geran dronove u napadima, kao odgovor na njihove učinkovite presretačke dronove

Intenzivni tehnološki dvoboj na nebu iznad Ukrajine mijenja način na koji, i Ukrajina, i Rusija razvijaju i koriste bespilotne sustave. Službeni Kijev je u ponedjeljak izvijestio da Rusija masovno uvodi nove mlazno pokretane inačice svojih udarnih dronova tipa Geran, kao odgovor na sve učinkovitije ukrajinske presretačke sustave protiv ruskih dronova.

Rusija redovito koristi propelerske dronove Geran-2, temeljene na iranskom dizajnu Shahed, za napade na ukrajinske gradove, dok istodobno razvija brže, mlazne inačice označene kao Geran-3, Geran-4 i Geran-5.

Ukrajinska vojna obavještajna služba GUR priopćila je da je noviji Geran-4 uveden u napade na ukrajinske gradove tijekom ovoga mjeseca, opisujući njegovu uporabu kao "protumjeru na učinkovitost naših presretačkih" dronova, prenosi portal Business Insider.

Jeftini presretački dronovi čine ključni sloj ukrajinske protuzračne obrane, osmišljeni da se sudare s ciljem ili eksplodiraju u njegovoj blizini, a prvenstveno su prilagođeni sporijim modelima Geran-2 koji postižu brzine od 185 km/h.

Geran-4 pokreće turbo mlazni motor kineske proizvodnje i može doseći brzine do 500 km/h, letjeti na visini od 5000 metara te nositi visokoeksplozivnu bojnu glavu na udaljenost od 450 kilometara, navodi GUR.

Mlazni dronovi lansiraju se s dugih vodilica prije nego što se uključi njihov mlazni motor, a GUR navodi i poboljšanu konstrukciju trupa, ojačanu strukturu i jači potisak koji omogućuju aktivno manevriranje tijekom leta. Njihova uporaba i dalje je manje raširena u odnosu na Geran-2, iako Rusija proširuje infrastrukturu za lansiranje na više vojnih zračnih baza.

Beskrestnov je rekao da su Geran-3 i Geran-4 korišteni u napadu na Kijev tijekom vikenda, u kojem su poginule najmanje dvije osobe, a deseci su ozlijeđeni.

Ukrajina se priprema za povećanu uporabu ruskih mlaznih dronova, uključujući razvoj bržih presretačkih modela i proširenje proizvodnje jeftinih projektila.

Dužnosnici navode da se proizvodnja ubrzava uoči jeseni, jer Rusija obično pojačava napade tijekom hladnijih mjeseci. Ukrajinski ministar obrane Mikhailo Fedorov dodao da je to zbog toga što Rusija obično pojačava raketne i napade dronovima tijekom hladnijih mjeseci.