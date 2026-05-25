Veliki uspjeh hrvatskih liječnika, ove godine transplantirali organe šestero djece

Djeca u Hrvatskoj dobivaju novu priliku za život zahvaljujući transplantaciji srca, pluća, jetre i bubrega. To su među najzahtjevnijim operacijama u medicini, ali već desetljećima se uspješno provode u najvećoj hrvatskoj bolnici, to jest Rebru.

Samo ove godine napravljeno je šest transplantacija kod djece. Zahvaljujući njima, pacijenti koji su bili teško bolesni žive normalno, idu u školu, bave se sportom i imaju uobičajen život.

Transplantacije u dječjoj dobi posebno su zahtjevne jer organ mora dugoročno funkcionirati kako dijete raste. Uspjeh ovih zahvata ovisi i o darivanju organa, bez kojeg transplantacija nije moguća. U bolnici ističu da je broj dječjih transplantacija manji nego kod odraslih, ali i dalje potreban. U liječenje su uključeni i pacijenti iz susjednih zemalja.

Bivši pacijenti koji su prošli transplantaciju najbolji su dokaz da zahvati uspijevaju i daju nadu djeci koja još čekaju novi organ.

