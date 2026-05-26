Provjerite imate li ga: S tržišta se povlači jedna serija ovog lijeka

S hrvatskog tržišta povlači se jedna serija lijeka Razagilin Belupo 1 mg tablete, izvijestila je Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Riječ je o seriji 2460024, u pakiranju od 28 tableta u blisteru, u kutiji. Povlačenje provodi tvrtka BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., nositelj odobrenja za lijek, u suradnji s HALMED-om. Lijek se povlači do razine ljekarni.

Kako navode iz HALMED-a, postupak povlačenja provodi se "zbog rezultata izvan specifikacije za parametar sadržaja djelatne tvari", odnosno kontrolom je utvrđeno da količina djelatne tvari u toj seriji lijeka nije bila unutar propisanih granica.

Na hrvatskom tržištu dostupne su i druge serije ovog lijeka koje nisu zahvaćene neispravnošću.

Prema dostupnim podacima, trenutačno ne postoji rizik za sigurnost pacijenata koji uzimaju lijek. Pacijenti koji imaju pitanja u vezi s trenutačnom terapijom trebaju se obratiti svojem liječniku ili ljekarniku, izvijestio je HALMED.