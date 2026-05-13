Ukrajinci testirali spremnost NATO-a na rat dronovima: "Da je ovo bilo stvarno, bili biste mrtvi!"

Scenarij je bio jasan: jedna od najnovijih članica NATO-a, Švedska, našla se pod prijetnjom neimenovane zemlje koja gomila trupe na granici. U toj je situaciji otok Gotland - strateška točka u Baltičkom moru - teorijski ostao bez struje i hrane zbog sabotaže, testirajući spremnost saveznika prije nego što se uopće aktivira članak 5. o kolektivnoj obrani.

"U teoriji, to bi se moglo dogoditi sutra", rekao je kontraadmiral Jonas Wikström, direktor vježbe, naglašavajući ozbiljnost situacije u kojoj se Europa nalazi.

Ukrajinska lekcija: "Bili biste mrtvi"

Ono što je ovu vježbu učinilo drugačijom od uobičajenih jest sudjelovanje Ukrajine. Iako nisu članica NATO-a, Ukrajinci su pozvani kako bi podučili zapadne snage onome što su naučili u krvavoj borbi protiv Rusije: kako pobijediti u ratu dronovima.

Rezultati su bili otrežnjujući. Skupina ukrajinskih pilota dronova, koja je u vježbi preuzela ulogu agresora, "uništila" je švedske trupe, piše AP:

"Tri puta su zaustavljali trening da bi vojnici shvatili što moraju bolje napraviti, ali da je ovo bilo stvarno, bili bi mrtvi", rekao je 24-godišnji ukrajinski pilot kodniog imena Tarik.

Ukrajinci su upozorili da švedske trupe imaju potencijala, ali da zapovjednici moraju dublje razumjeti ratovanje dronovima. "Zapadne snage ne mogu razumjeti kako je to dok to ne vide vlastitim očima", dodao je drugi pilot, Karat, opisujući kako je letjeti malim dronovima na prvoj crti, često bez ikakve podrške i "radeći na slijepo".

Šah-mat na Baltiku

Gotland je fokus vježbe s razlogom. Riječ je o otoku koji se nalazi između ruske eksklave Kalinjingrad, gdje Moskva drži projektile, i švedskog kopna.

"Ako kontrolirate Gotland, kontrolirate gotovo cijeli središnji dio Baltičkog mora", objasnio je švedski general Michael Claesson. Baltičko more je financijska žila kucavica Rusije, kojom njihova "flota iz sjene" prevozi naftu i plin kojima financiraju rat u Ukrajini. Upravo zato, ističe Claesson, postoji "vrlo razuman scenarij" u kojem bi Vladimir Putin mogao iskoristiti Gotland kako bi testirao NATO, pokušavajući zauzeti mali dio teritorija kako bi provjerio kolektivnu reakciju saveza.

Američka sjena nad NATO-om

Vježbu prati i tiha zabrinutost zbog politike Donalda Trumpa. Premda švedski dužnosnici demantiraju da je jačanje nordijske suradnje odgovor na eventualni izostanak američke pomoći, Claesson priznaje da svaka promjena u američkoj nazočnosti utječe na dinamiku Europe.

Trumpova retorika u kojoj NATO naziva "papirnatim tigrom", uz najave povlačenja trupa iz Njemačke i usmjeravanje protuzračne obrane prema Bliskom istoku zbog sukoba s Iranom, izazvala je nervozu. Europske prijestolnice sve glasnije govore o gradnji zajedničkih flota i sustava, svjesne da se moraju osloniti na vlastite snage kako bi održale "slobodu djelovanja".

"Sve što europskim saveznicima nudi slobodu djelovanja je dobro", zaključio je Claesson, dok NATO saveznici ubrzano pokušavaju integrirati svoje radare i sustave kako bi bili spremni za prijetnje koje više ne dolaze samo iz aviona i tenkova, već i iz neba prekrivenog rojevima dronova.