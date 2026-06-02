VIDEO Medvjed ušao u naseljeno područje, ozlijedio četiri osobe: Jurio je za radnikom, oborio ga na tlo

Medvjed je u utorak ozlijedio četiri osobe u stambenom području u Japanu, u najnovijem slučaju napada tih životinja u dijelu zemlje u kojem medvjedi posljednjih godina sve češće ulaze u područja u kojima žive ljudi.

Japansko Ministarstvo okoliša priopćilo je da je 2025. godine u više od 230 napada medvjeda poginulo 13 osoba, što je više smrtnih slučajeva i napada nego bilo koje prethodne godine.

Policija i vatrogasci požurili su na mjesto događaja u četvrti Sasakino u Fukushimi, na sjeveroistoku Japana, nakon što su primili hitan poziv iz tvrtke Fukushima Steel Works, odakle je dojavljeno da je medvjed napao dvojicu zaposlenika.

Snimka nadzorne kamere prikazuje crnog medvjeda koji se pojavljuje i juri za zaposlenikom blizu ulaza. Dok muškarac u 20-im godinama pokušava pobjeći, medvjed ga ruši na tlo. Medvjed zatim ulazi u tvornički krug i ozljeđuje drugog zaposlenika, muškarca u 60-im godinama.

Medvjed je kasnije ozlijedio i treću osobu, zaposlenika druge tvrtke, također muškarca u 60-im godinama. Napadnuta je i ozlijeđena i žena u 80-im godinama koja živi u susjedstvu, priopćila je vatrogasna služba grada Fukushime.

Trojica muškaraca zadobila su lakše ozljede, a žena ozljede srednje težine, no nijedna ozljeda nije opasna po život, priopćili su vatrogasci, piše AP News.

Medvjed do utorka poslijepodne nije bio uhvaćen, a vjerovalo se da se nalazi unutar kruga druge tvrtke, koji su okružili uniformirani policajci. Dvije obližnje škole bile su zatvorene, uključujući osnovnu školu Noda, koja je nastavu održala online i na svojoj internetskoj stranici objavila upozorenje učenicima da "izbjegavaju nepotrebne izlaske i ostanu na sigurnom".

Napad medvjeda prestrašio je stanovnike i ponovno potaknuo strah koji je prošle godine zahvatio Japan, kada je vojska poslana u sjevernu prefekturu Akita. Ondje su medvjedi napali više od 60 ljudi, među kojima su četiri osobe poginule.

Prema stručnjacima, sve češći ulazak sve brojnije populacije medvjeda u naseljena područja događa se u regiji u kojoj stanovništvo brzo stari i smanjuje se, a malo je ljudi obučenih za lov na te životinje.