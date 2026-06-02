"Vojvodo, samo javi...": Profesor šokirao komentarima mržnje na internetu, dobio je otkaz

Profesor Drvodjeljske škole u Zagrebu Aleksandar G. (43) dobio je otkaz zbog svojih komentara na društvenim mrežama.

Izljev bijesa kod magistra drvne tehnologije izazvala je vijest o Srbima koji su u lipnju 2023. godine skinuli hrvatsku zastavu kod Knina te sve snimili i objavili. U svojim komentarima Aleksandar G. odobravao je i veličao ratni zločin počinjen na Ovčari 1991. nad hrvatskim ratnim zarobljenicima.

Ovo je dio komentara koje je navodno ostavio prozvani profesor: "...ti si s franjevačkom školom čista Božja ljubav, malo sam star da me fratar prči, jel’ te, ali ti imaš lijepe uspomene. (...) Ovako su se ljubili i dečki na Ovčari ako je četnik dao naređenje. Nije im pomoglo, ali bar su imali zadnji seks"; "Vojvodo, samo javi i dat ćemo ustašama po glavi"; "Srbi ko gospoda na traktorima, danas Hrvat iz Slavonije sretan ako ima za FlixBus do Njemačke. Ajde, naleti, mićek, da čepamo Gordanu ko branitelje na Borovu".

Sudska presuda i otkaz

Zagrebačka policija protiv njega je podnijela kaznenu prijavu za javno poticanje na nasilje i mržnju, a zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo podignulo je optužnicu i predložilo zagrebačkom sudu izdavanje kaznenog naloga s osudom od sedam mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje. Na osuđujuću uvjetnu presudu profesor nije uložio prigovor, već se s njom složio, pa je pravorijek 2025. godine postao i pravomoćan.

Sadržaj profesorovih poruka dospio je i do ravnatelja škole u kojoj je zaposlen, a s obzirom na sudsku presudu škola je odlučila otpustiti Aleksandra G., piše Jutarnji.

"Takva odluka donesena je sukladno važećim propisima i internim aktima škole, vodeći računa o zaštiti interesa učenika, integritetu odgojno-obrazovnog sustava te pravima svih uključenih osoba", rekao je odvjetnik Milko Križanović, koji zastupa interese Drvodjeljske škole, te je objasnio da je škola odluku o otkazu morala donijeti.

"Škola je, sukladno mom savjetu i uputi, nužno morala donijeti takvu odluku s obzirom na to da se radi o počinjenju kaznenog djela protiv javnog reda, odnosno javnom poticanju na nasilje i mržnju, javnom odobravanju ratnih zločina počinjenih na Ovčari, i to na način usmjeren i prikladan za poticanje mržnje prema osobama hrvatske nacionalne pripadnosti. Tako je zakonsko rješenje koncipirano tako da takvoj osobi nije mjesto u obrazovnom sustavu", zaključio je.

Oglasio se profesor

Nakon izbijanja afere profesor Aleksandar G. za Jutarnji list rekao je kako on nije autor poruka mržnje na društvenoj mreži.

"Znam da u Hrvatskoj postoje ljudi koji broje krvna zrnca, ali ja to nisam. I ja sam Hrvat, iako se zovem Aleksandar, i zbog svojeg imena u ranom djetinjstvu 1991. bio sam izvrgnut uvredama da sam četnik", rekao je i ispričao kako je u nedjelju poslijepodne počeo dobivati prve uvrede u porukama na Facebooku.

"Nisam k sebi mogao doći od šoka što vidim i što čitam. Pa ja to nisam pisao! To nisu moji stavovi i od svega se toga ograđujem! Ljudi su me zasuli i prijetnjama te javno objavili moju adresu stanovanja, učinivši me metom. Fotografija na profilnoj slici s čijeg je profila pisano snimljena je davno, prije 10 godina, kad sam otišao na Tajland te se slikao s lažnim naočalama Ray-Ban. U Drvodjeljskoj školi radim 12 godina bez mrlje, ali sam ukazivao na neke neprimjerene aktivnosti. Ne znam tko mi želi napakostiti ovime, nisam to zaslužio", rekao je.

Kaže i da je školi objasnio da se ne radi o njegovim komentarima. Također je izrazio sumnju i da je netko u njegovo ime i s njegovim fotografijama otvorio drugi profil. Na upit novinarke Hajdi Karakaš Jakubin da su poruke ispisane s njegova profila na društvenim mrežama, izrazio je nadu da će policija uspjeti otkriti pravu istinu te ponovio da on s komentarima nema veze.