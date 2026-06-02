ZAGREBAČKA ŠKOLA
"Vojvodo, samo javi...": Profesor šokirao komentarima mržnje na internetu, dobio je otkaz
Profesor zagrebačke srednje škole dobio je otkaz zbog komentara kojima je na društvenoj mreži javno poticao na nasilje i mržnju.
Profesor Drvodjeljske škole u Zagrebu Aleksandar G. (43) dobio je otkaz zbog svojih komentara na društvenim mrežama.
Izljev bijesa kod magistra drvne tehnologije izazvala je vijest o Srbima koji su u lipnju 2023. godine skinuli hrvatsku zastavu kod Knina te sve snimili i objavili. U svojim komentarima Aleksandar G. odobravao je i veličao ratni zločin počinjen na Ovčari 1991. nad hrvatskim ratnim zarobljenicima.
Ovo je dio komentara koje je navodno ostavio prozvani profesor: "...ti si s franjevačkom školom čista Božja ljubav, malo sam star da me fratar prči, jel’ te, ali ti imaš lijepe uspomene. (...) Ovako su se ljubili i dečki na Ovčari ako je četnik dao naređenje. Nije im pomoglo, ali bar su imali zadnji seks"; "Vojvodo, samo javi i dat ćemo ustašama po glavi"; "Srbi ko gospoda na traktorima, danas Hrvat iz Slavonije sretan ako ima za FlixBus do Njemačke. Ajde, naleti, mićek, da čepamo Gordanu ko branitelje na Borovu".
Zagrebačka policija protiv njega je podnijela kaznenu prijavu za javno poticanje na nasilje i mržnju, a zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo podignulo je optužnicu i predložilo zagrebačkom sudu izdavanje kaznenog naloga s osudom od sedam mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje. Na osuđujuću uvjetnu presudu profesor nije uložio prigovor, već se s njom složio, pa je pravorijek 2025. godine postao i pravomoćan.
Sadržaj profesorovih poruka dospio je i do ravnatelja škole u kojoj je zaposlen, a s obzirom na sudsku presudu škola je odlučila otpustiti Aleksandra G., piše Jutarnji.
"Takva odluka donesena je sukladno važećim propisima i internim aktima škole, vodeći računa o zaštiti interesa učenika, integritetu odgojno-obrazovnog sustava te pravima svih uključenih osoba", rekao je odvjetnik Milko Križanović, koji zastupa interese Drvodjeljske škole, te je objasnio da je škola odluku o otkazu morala donijeti.
"Škola je, sukladno mom savjetu i uputi, nužno morala donijeti takvu odluku s obzirom na to da se radi o počinjenju kaznenog djela protiv javnog reda, odnosno javnom poticanju na nasilje i mržnju, javnom odobravanju ratnih zločina počinjenih na Ovčari, i to na način usmjeren i prikladan za poticanje mržnje prema osobama hrvatske nacionalne pripadnosti. Tako je zakonsko rješenje koncipirano tako da takvoj osobi nije mjesto u obrazovnom sustavu", zaključio je.
Nakon izbijanja afere profesor Aleksandar G. za Jutarnji list rekao je kako on nije autor poruka mržnje na društvenoj mreži.
"Znam da u Hrvatskoj postoje ljudi koji broje krvna zrnca, ali ja to nisam. I ja sam Hrvat, iako se zovem Aleksandar, i zbog svojeg imena u ranom djetinjstvu 1991. bio sam izvrgnut uvredama da sam četnik", rekao je i ispričao kako je u nedjelju poslijepodne počeo dobivati prve uvrede u porukama na Facebooku.
"Nisam k sebi mogao doći od šoka što vidim i što čitam. Pa ja to nisam pisao! To nisu moji stavovi i od svega se toga ograđujem! Ljudi su me zasuli i prijetnjama te javno objavili moju adresu stanovanja, učinivši me metom. Fotografija na profilnoj slici s čijeg je profila pisano snimljena je davno, prije 10 godina, kad sam otišao na Tajland te se slikao s lažnim naočalama Ray-Ban. U Drvodjeljskoj školi radim 12 godina bez mrlje, ali sam ukazivao na neke neprimjerene aktivnosti. Ne znam tko mi želi napakostiti ovime, nisam to zaslužio", rekao je.
Kaže i da je školi objasnio da se ne radi o njegovim komentarima. Također je izrazio sumnju i da je netko u njegovo ime i s njegovim fotografijama otvorio drugi profil. Na upit novinarke Hajdi Karakaš Jakubin da su poruke ispisane s njegova profila na društvenim mrežama, izrazio je nadu da će policija uspjeti otkriti pravu istinu te ponovio da on s komentarima nema veze.
