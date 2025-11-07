Zemlja se suočava s naglim rastom populacije krvoločnih grabežljivaca, sve češće napadaju ljude: "Dok je bio na meni, čuo sam taj zastrašujući urlik"

Japanski slastičar Keiji Minatoya susreo se licem u lice sa smrću kad je podigao roletu svoje garaže i zatekao crnog medvjeda s druge strane.

"Pogledali smo se u tišini", rekao je, zureći u pomoćni objekt pored svoje slastičarnice u ruralnom gradu Kitaakita, na sjeveru Japana, gdje je nesvjesno zarobio grabežljivca.

"Mislio sam da je gotovo sa mnom", ispričao je. Medvjed ga je srušio na tlo i izgrizao, ostavljajući duboke posjekotine po licu, tragove ugriza po ruci i trupu te ga gotovo dovršio prije nego što je pobjegao.

Hitne službe prevezle su Minatoyu helikopterom 60 kilometara dalje, u grad Akitu, kako bi mu spasile život.

"Dok je bio na meni, čuo sam taj zastrašujući urlik, zvuk divlje životinje. Njegova njuška bila mi je tik uz uho", rekao je 68-godišnjak. "Taj mi je zvuk urezan u pamćenje".

Napad iz 2023. za Minatoyu je više od traumatičnog sjećanja – on i njegovi susjedi, većinom stariji ljudi, i dalje žive na prvoj crti sve većeg vala napada medvjeda, javlja Reuters.

Japan je od travnja zabilježio više od 100 napada medvjeda, s rekordnih 13 smrtno stradalih, pokazuju vladini podaci. Više od dvije trećine tih smrti dogodilo se u prefekturama Akita, gdje živi Minatoya, i susjednoj Iwate.

Medvjedi sve češće viđeni u Japanu Foto: Afp

Japanska vojska pomogla je lovcima u postavljanju zamki radi odstrela, s ciljem smanjenja populacije medvjeda.

No taj je hitni potez tek privremeno rješenje za nagli rast populacije crnih medvjeda, koja se procjenjuje da se utrostručila od 2012. godine – zahvaljujući ograničenjima lova i većem naglasku na očuvanje prirode. Iako im broj raste u Japanu, azijski crni medvjed globalno je na popisu ugroženih vrsta.

Opustošeni gradovi

Minatoyin rodni grad suočava se s problemom koji vojska ne može riješiti. Grad koji propada zbog depopulacije pun je napuštenih kuća i zaraslih vrtova koji pružaju zaklon i hranu životinjama, uključujući crne medvjede teške i do 130 kilograma.

"Vrlo je zastrašujuće, osjećam se nesigurno", rekao je 70-godišnji Yoshihide Ishida, koji živi nekoliko stotina metara niz ulicu od Minatoyine kuće i nedaleko od mjesta gdje je u srijedu viđen medvjed.

"Prije je bilo više ljudi, više automobila. Bilo je življe", rekao je. Od rijetkih prolaznika na ulici, neki nose zvonca da ne bi iznenadili medvjede ako na njih naiđu.

U posljednjih dvadeset godina stanovništvo grada smanjilo se za otprilike trećinu – na 30.000.

Šumarski službenik Kimitoshi Kishino, koji tjednima ispaljuje petarde i rakete kako bi otjerao medvjede, kaže da grad ne može uređivati zapuštena dvorišta bez dopuštenja vlasnika – što je teško kad su kuće napuštene.



U blizini njegove slastičarnice, obiteljskog obrta starog više od sto godina koji je zatvoren otkako je napadnut, Minatoya je jasan - vlasti, kaže, moraju biti odlučne prema medvjedima koji su izgubili strah od ljudi. Životinje se sada sve češće pojavljuju i u većim gradovima – sve su učestalija opažanja u okolici Kyota i Tokija.

"Medvjedi koji napadaju naučili su da su ljudi slabi", zaključio je.