Pogodila ih jedna od najvećih kriza: Gostima nude ogromne popuste, no restorani su prazni, odgođen je veliki sajam...

Promet u Dubaiju ponovno postaje gust, stolovi u restoranima se pune, a letovi su u velikoj mjeri ponovno uspostavljeni. Na površini život izgleda gotovo normalno, no grad se suočava s težom stvarnošću.

Povjerenje posjetitelja je poljuljano, pa hotelske kuće, aviokompanije i ugostitelji naporno rade kako bi uvjerili goste na povratak.

Desetljećima je Dubai gradio svoj brend na regionalnoj stabilnosti i sigurnosti. Međutim, nakon što je sukob u koji je uključen Iran poremetio zračni prostor i donio napade dronovima na neke od najprepoznatljivijih znamenitosti, grad prolazi kroz jedan od najvećih testova u svojoj modernoj povijesti.

Iako su opće uzbune prestale, građani manje izlaze jer su mnogima smanjene plaće, a troškovi života i hrane rastu zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, piše CNN.

Zapadne vlade i dalje drže na snazi upozorenja za putovanja, no gosti iz Rusije i Libanona dolaze i dalje, a regija puni trgovačke centre zbog blagdana Kurban-bajrama.

"Dubai mi se i dalje čini mnogo sigurnijim mjestom od Bejruta. Način na koji je UAE postupio s ratom vrlo je umirujući i osjećam se iznimno sigurno ovdje u usporedbi s domovinom. No, nažalost, navikla sam na rat, tako da me nešto poput ovoga ne bi spriječilo da posjetim svoje sinove", rekla je Fatma Ammar, posjetiteljica iz Bejruta.

Unatoč normalizaciji letova na aerodromima u Dubaiju i Abu Dhabiju, neke velike strane aviokompanije i dalje izbivaju, a turistički sektor bilježi slabiju posjećenost.

Izazovi industrije i privlačenje gostiju

"Mislim da je to stvorilo oklijevanje, a ne temeljno narušilo povjerenje u same UAE. Međunarodna javnost često promatra Bliski istok kao jednu široku regiju, umjesto da razlikuje države, i ta percepcija prirodno utječe na odluke o putovanju. Međutim, UAE nastavlja pokazivati stabilnost, snagu infrastrukture i kontinuitet poslovanja. Zračne luke, hoteli, restorani i atrakcije i dalje su potpuno funkcionalni", rekao je Naim Maadad, osnivač i izvršni direktor tvrtke Gates Hospitality, te dodao:

"Veći izazov je psihološki. Savjeti za putovanja, ograničenja osiguranja i međunarodni naslovi neizbježno utječu na ponašanje potrošača, čak i ako je stvarnost na terenu sasvim drugačija. Turistički sektor stoga mora raditi više kako bi prenio poruku sigurnosti, transparentnosti i povjerenja, a da pritom ne djeluje kao da odbacuje širu regionalnu osjetljivost. Istodobno, stanovnici su postali oprezniji s diskrecijskom potrošnjom, pa se pritisak osjeća s obje strane."

"Postoji veliki jaz između onoga kako se situacija ponekad prikazuje u zapadnim medijima i onoga što se stvarno događa na terenu u Dubaiju. Izvještaji o kolapsu turističke industrije u Dubaiju pogrešni su. Grad radi kao i obično, a aktivnosti poput tematskih parkova i tura normalno su otvorene. Postoji usporavanje zbog rata i zatvaranja zračnog prostora, a to će se dodatno pojačati s predstojećom ljetnom sezonom – koja je inače mirnija zbog vrućina. Dao sam nekim zaposlenicima duže godišnje odmore zbog smanjene potražnje, ali sam optimističan da će se turistička situacija u potpunosti oporaviti do listopada", rekao je Aleksandr Supinski, vlasnik tvrtke TicToc Travel.

"Za obitelj koja planira odmor vladino upozorenje, ograničenje osiguranja ili strah od otkazivanja leta mogu biti dovoljni da odgode putovanje, čak i ako odredište samo po sebi normalno funkcionira. U nesigurnim razdobljima mnogi putnici postaju osjetljiviji na cijene. Neki će dati prednost jeftinijim odredištima, kraćim letovima ili mjestima bliže kući", dodaje Victor Abou-Ghanem, izvršni direktor tvrtke STORY Hospitality.

Zbog cjelokupne situacije čak je i veliki sajam Arabian Travel Market odgođen za rujan, a agencija Moody’s prognozirala je pad popunjenosti hotela na samo 10 posto u drugom tromjesečju.

Reakcija vlasti i agresivni popusti

Vodstvo Dubaija brzo je reagiralo paketom pomoći: ukinute su noćne hotelske takse i komunalne naknade od 7 posto na račune, a poduzetnicima je omogućena odgoda plaćanja pristojbi na tri mjeseca.

U borbi za svakog gosta, hoteli i restorani nude popuste kakvi nisu viđeni od pandemije koronavirusa.

"Mnogi od tih objekata, koji su prije bili prepuni, sada nude superpopuste. Mnoga mjesta u koja je prije bilo nemoguće ući sada se jako trude privući klijente. Grad i dalje funkcionira, ljudi i dalje izlaze, ali tvrtke moraju raditi puno više za svakog kupca", rekao je anonimni arapski modni dizajner koji u Dubaiju živi 20 godina.

Dok neki lanci šalju radnike u Europu kako bi zadržali kadrove, luksuzni hoteli nude ekstremne pogodnosti – Ritz-Carlton nudi akcije "plati jedan, dobiješ dva", a Fairmont The Palm vraća 100 % vrijednosti sobe kroz kredit za hranu i spa-tretmane.

Neki su se okrenuli digitalnim nomadima nudeći jeftine mjesečne boravke, dok su elitni objekti iskoristili zatišje za taktičko renoviranje.

Iako dugoročne prognoze ostaju snažne, ključno je izazov za Dubai obnova percepcije sigurnosti, koja je temelj njegova uspjeha.

"UAE i dalje održava vrlo snažnu globalnu reputaciju kao jedno od najstabilnijih i najbolje povezanih odredišta u regiji. Ono što primjećujemo nije nužno gubitak povjerenja u UAE, već promjena u ponašanju putnika – ljudi rezerviraju termine bliže datumu putovanja i zauzimaju oprezniji pristup sve dok globalni uvjeti ne postanu predvidljiviji", rekao je JS Anand, osnivač LEVA Hotelsa.