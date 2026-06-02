Inspekcija češljala poslodavca za kojeg je radio ubijeni maturant: Otkrili je li Luka smio raditi

Ubojstvo maturanta Luke Milovca u Drnišu tragedija je koja je potresla Hrvatsku i otvorila brojna pitanja o odgovornosti. Mladića je 16. svibnja, dok je dostavljao pizzu, upucao njegov sumještanin Kristijan Aleksić, i to na kućnom pragu.

Taj tragični slučaj sada je dobio novi epilog. Državni inspektorat proveo je nadzor poslodavca za kojeg je Luka dostavljao hranu te je protiv njega pokrenut prekršajni postupak.

U trenutku tragedije, 16. svibnja, za maturante još uvijek nije završila nastavna godina. Posljednji nastavni dan za učenike završnih razreda bio je 22. svibnja. To je važno jer prema Zakonu o tržištu rada redoviti učenici smiju raditi samo tijekom školskih praznika, posredstvom učeničkih servisa. Drugim riječima, poslodavac za kojeg je preminuli maturant obavljao poslove dostave pizze učenika nije mogao angažirati legalno, iako je mladić punoljetan.

Državni ispektorat potvrdio je da je proveo nadzor poslodavca koji je zapošljavao ubijenog maturanta.

"Inspekcija rada Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kod poslodavca kod kojega je tragično stradali učenik obavljao poslove dostave, između ostalog i na okolnost povremenog rada redovitog učenika izvan odmora čije trajanje za svaku školsku godinu odlukom određuje ministar nadležan za obrazovanje te je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv poslodavca pokrenut prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu", priopćili su iz Državnog inspektorata za portal srednja.hr.

Za takve prekršaje zakon predviđa novčane kazne. Poslodavcima koji koriste rad učenika tijekom nastavne godine ili bez propisanog ugovora prijeti kazna od 6630 do 13.270 eura.