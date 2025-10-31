Provaljuju u supermarkete i srednje škole, napadaju stanovnike. Vlada je tome odlučila stati na kraj: Bit će ubijani

Nakon što je ove godine zabilježen nagli porast napada na ljude i sve veći strah stanovništva, japanska vlada kani angažirati lovce kako bi smanjila broj medvjeda.

Ministarstvo okoliša objavilo je da će izdvojiti sredstva za zapošljavanje licenciranih lovaca i drugih stručnjaka koji će se baviti medvjedima koji sve češće ulaze u naseljena područja i napadaju ljude.

Odluka je dio mjera dogovorenih na visokoj razini nakon što je vlada održala sastanak o rastućem problemu s medvjedima. Samo ove godine u napadima medvjeda poginulo je 12 ljudi – najviše otkako Japan vodi službenu evidenciju početkom 2000-ih.

Među žrtvama su muškarac koji je raznosio novine na otoku Hokkaido te 67-godišnjak pronađen mrtav u svom vrtu u prefekturi Iwate. Vlada je medvjede opisala kao ozbiljnu prijetnju javnoj sigurnosti, a razmatra se i mogućnost da policajcima bude dopušteno pucati na medvjede iz službenog oružja. Dužnosnici imaju rok do sredine studenoga da dovrše sve mjere za suzbijanje napada, pieš BBC.

Ozlijeđeno više od 100 osoba

Medvjedi su ove godine viđeni kako provaljuju u supermarkete i srednje škole te napadaju stanovnike u svakodnevnim situacijama. U Japanu žive dvije vrste medvjeda: japanski crni medvjed i veći, obično agresivniji smeđi medvjed koji obitava na otoku Hokkaido.

Više od 100 ljudi ozlijeđeno je u napadima, uključujući i jednog stranog turista napadnutog pokraj autobusnog stajališta u popularnom turističkom području.

Najviše incidenata zabilježeno je u prefekturi Akita, poznatoj po velikim planinskim lancima na sjeveru Japana. Tamošnje vlasti objavile su da će u pomoć biti pozvane japanske samoobrambene snage, koje će pomoći lokalnoj upravi u hvatanju i odvraćanju medvjeda. "Životi i egzistencija ljudi su ugroženi", rekao je ministar obrane Shinjiro Koizumi.

"Ljudi su iscrpljeni"

Prema važećim zakonima, vojnicima nije dopušteno pucati na medvjede, ali mogu pomagati lovcima u postavljanju zamki i prijevozu ulovljenih životinja.

Guverner prefekture Akita Kenta Suzuki izjavio je da su ljudi koji se na terenu bore s problemom medvjeda iscrpljeni.

Japanski lovci sve su stariji, a njihov se broj smanjuje, kao i popularnost lova na medvjede, koji su ranije bili cijenjeni zbog krzna i žuči. Posljedica toga je da su zajednice sve ranjivije na napade jer medvjedi sve češće zalaze u ljudska naselja.

Stručnjaci upozoravaju da bi nestašica bukovih plodova uzrokovana klimatskim promjenama mogla tjerati gladne životinje prema naseljenim područjima. Kao dodatni razlog navode i opadanje broja stanovnika u ruralnim krajevima, što znači da medvjedi nailaze na manje ljudi koji bi ih mogli otjerati.

U rujnu je Japan ublažio zakone o oružju kako bi stanovnicima olakšao upotrebu vatrenog oružja protiv medvjeda u blizini naselja.