VIDEO Stravičan napad morskog psa tigra, djevojci otkinuo nogu: "Struja ju je odvlačila, gubila je snagu..."

Dva stravična napada morskih pasa dogodila su se u Brazilu u samo dva dana.

Devetnaestogodišnja Marcela Vitoria de Lima Santos napadnuta je dan nakon što je 11-godišnji dječak izgubio ud na plaži udaljenoj tek deset minuta hoda.

Tigar-morski pas napao je Marcelu na plaži Boa Viagem u Recifeu u ponedjeljak i otrgnuo joj desnu nogu. Uznemirujuća snimka prikazuje kako mladu ženu koja je ostala bez uda izvlače iz oceana.

Zgroženi kupači pokušavali su spasiti unesrećenu djevojku, dok joj je liječnik koji nije bio na dužnosti pružao prvu pomoć dok je krvarila na plaži. Iznad otvorene rane zavezao je podvezak koji joj je spasio život dok su čekali dolazak hitne pomoći.

Njezin rođak Jonas Andre de Lima spasio ju je iz mora nakon što joj je odgrizena gotovo cijela noga.

Marcela je hitno prevezena u bolnicu Hospital da Restauracao u Recifeu – isto mjesto gdje je samo dan ranije zaprimljen dječak koji je također izgubio nogu. Njezina je noga amputirana u predjelu bedra te je izgubila mnogo krvi, potvrdio je ravnatelj bolnice Petrus de Andrade Lima.

"Postoji i drugi problem s kojim se suočavaju svi pacijenti koji pretrpe ugriz životinje, a to je rizik od infekcije", dodao je.

Ravnatelj je istaknuo da joj je liječnik na plaži spasio život zaustavivši krvarenje.

"Za pacijente koji imaju tako obilna krvarenja gdje postoji neposredna opasnost po život, moramo zaustaviti krvarenje, a u slučaju udova, posebno amputiranih poput njezinog, podvezak spašava živote."

Rođak koji ju je spasio izjavio je za brazilsku televiziju: "Ušao sam u vodu jer ju je struja odvlačila i gubila je snagu. Uhvatio sam je za ruku i vratio natrag, vukao je, plivajući prema obali, a ljudi su mi priskočili u pomoć. Bila je teško ozlijeđena; već je bila ostala bez noge.“

Niz napada

Ovaj stravičan napad dogodio se samo dan nakon što je 11-godišnje dijete izgubilo lijevu nogu u nedjelju poslijepodne.

Morski pas bik (bikovska psina) napao je dječaka na plaži Piedade, udaljenoj samo deset minuta od mjesta gdje je napadnuta Marcela. Dječak je bio na plaži sa svojim stricem Aldemirom Joseom i još dvoje djece.

Predator je napao dječaka oko 13:40 sati, nanijevši mu teške rane na lijevoj ruci, kuku i nozi.

Boreći se sa suzama, Aldemir se prisjetio: "Svi smo bili u moru prije napada, a ja sam taman izašao iz vode i ostavio djecu. Tada sam čuo čudan zvuk, a kad sam se okrenuo, vidio sam samo krv. Nisam razmišljao ni sekunde i utrčao sam u vodu kako bih izvukao svog nećaka. Bio je pri svijesti i samo me preklinjao da ne dopustim da umre."

Škola je zamolila učenike i roditelje da daruju krv kako bi spasili dječakov život.

Regija Recife inače je poznata po stravičnim napadima morskih pasa. U posljednje 34 godine zabilježena su 84 napada morskih pasa, što je rezultiralo s 27 smrtnih slučajeva.