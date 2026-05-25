Pokrenuli su brutalnu osvetu! Stotine dronova zasule Rusiju

Rusija je tijekom noći ponovno bila meta opsežnih napada dronovima, a među najteže pogođenim područjima našle su se Belgorodska i Jaroslavska oblast. Prema tvrdnjama ruskih vlasti, u napadima je jedna osoba poginula, više ih je ozlijeđeno, a oštećena je i energetska infrastruktura.

Regionalne vlasti Belgoroda priopćile su da su ukrajinske snage tijekom noći izvele kombinirani napad raketama i bespilotnim letjelicama na Belgorodsku oblast, koja graniči s Ukrajinom. Kako prenosi Reuters, pogođen je i sam grad Belgorod.

Operativni stožer Belgorodske oblasti objavio je na platformi Maks da su Belgorod i okolni okrug tijekom noći dvaput bili izloženi raketnim napadima.

"Ukrajinske oružane snage izvele su još jedan raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast", navodi se u priopćenju koje prenosi ruska agencija RIA Novosti.

U napadima su oštećene fasade poslovnih zgrada te energetska infrastruktura, što je izazvalo prekide u opskrbi električnom energijom i vodom. Hitne službe intervenirale su na više lokacija pogođenih projektilima.

Gradonačelnik Belgoroda Valentin Demidov izjavio je na Telegramau da su ukrajinske snage pokrenule "masovni napad na civilna područja grada".

Istodobno, Rusija je tijekom noći bila izložena novom valu napada dronovima. Portal RBC-Ukrajina, pozivajući se na ruske kanale na Telegramu, navodi da se prema ruskom teritoriju kretalo oko 340 neidentificiranih dronova, no dodatni detalji nisu objavljeni.

Napadi su pogodili i Jaroslavsku oblast. Guverner Mihail Jevrajev objavio je u 2:39 da su regija i njezino administrativno središte bili meta napada bespilotnim letjelicama. Iz sigurnosnih razloga zatvoren je izlaz iz Jaroslavlja prema Moskvi.

"Molimo građane da izbjegavaju kretanje u tom smjeru i njegovoj neposrednoj blizini ili da koriste alternativne pravce", poručio je Jevrajev na Telegramu.

Građane je pozvao da pričekaju službenu obavijest o prestanku opasnosti od napada dronovima. Prema pisanju portala Caliber.az, jedna je žena lakše ozlijeđena, dok su sustavi protuzračne obrane i elektroničkog ratovanja presreli dronove pri prilasku Jaroslavlju.

RBC-Ukrajina podsjeća da su ukrajinski dronovi i prošloga tjedna napali Novojaroslavsku rafineriju nafte, jednu od pet najvećih rafinerija u Rusiji. Jaroslavska oblast bila je meta napada i 19. svibnja, kada je, prema riječima guvernera, moguće pogođeno postrojenje Slavneft-JANOS.

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala kampanju dalekometnih udara na ruski teritorij. Kijev pritom koristi velik broj dronova dugog dometa i krstarećih projektila domaće proizvodnje, sposobnih pogoditi ciljeve i do 1600 kilometara unutar Rusije.

Ukrajinske vlasti tvrde da tim napadima odgovaraju na višegodišnje ruske udare na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i gradove, u kojima su poginule tisuće civila. Glavne mete ukrajinskih napada su ruska naftna infrastruktura i industrijska postrojenja povezana s proizvodnjom vojne tehnologije.

More videos are confirming that the „Vtorovo“ Oil Pumping Station in the Vladimir region, Russia, has been successfully hit. pic.twitter.com/p5AO8LA2jG — (((Tendar))) (@Tendar) May 24, 2026

Nakon velikog ukrajinskog napada na Moskvu prije otprilike dva tjedna, u kojem je korišteno više od 500 dronova, Rusija je odgovorila snažnim napadom na Kijev, pri čemu je, prema navodima medija, korišten i projektil "Orešnik".

Ruske snage u nedjelju su zasule Kijev i okolicu stotinama dronova i projektila, u jednom od najintenzivnijih bombardiranja ukrajinske prijestolnice od početka rata.

U međuvremenu ruski izvori navode da je u Gorlivki, gradu na istoku Ukrajine pod ruskom kontrolom, pet osoba ozlijeđeno u napadima dronovima, piše Blic.

S druge strane, u južnoj ukrajinskoj Hersonskoj oblasti dvije su osobe poginule, a njih 16 je ranjeno u ruskim napadima raketama, dronovima i topništvom koji su započeli rano u nedjelju, priopćio je regionalni guverner Oleksandr Prokudin.

U Zaporiškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine tri su osobe ozlijeđene u ruskim zračnim udarima i napadima dronovima, objavile su lokalne vlasti.

Reuters navodi da nije mogao neovisno potvrditi tvrdnje zaraćenih strana.