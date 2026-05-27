Sin ubijenog proslavljenog hrvatskog olimpijca: "Ubojica izlazi za vikende, dobio je čak i godišnji. Jasno nam je poručio..."

Sin najtrofejnijeg hrvatskog olimpijca Matije Ljubeka - Nikica Ljubek - gostujući na N1 televiziji, progovorio je o strahotama i neizvjesnosti s kojima se obitelj suočava nakon saznanja da sustav ubojici omogućuje izlaske na slobodu bez ikakvog nadzora.

"Svaki put kad izađe, pitamo se što se može dogoditi. Pisali smo Ministarstvu, pričali sa svim ljudima zaduženima za pitanja pravnog sustava, ali svi nam govore da je pravo takvo i da ubojice imaju pravo izlaziti za vikend. A što je sa zaštitom prava žrtve?", očajno se zapitao Nikica Ljubek.

Ubojica je za svoje zločine - likvidaciju Matije Ljubeka i njegova šogora te teško ranjavanje Ljubekove šogorice - osuđen na 35 godina zatvora. Iako je odslužio 25 godina, nakon čega su ga počeli puštati na slobodne vikende, policija je izričito protiv takvih odluka. Uz to, svjedoči Ljubek, višestruki ubojica nedavno je dobio i pravo na godišnji odmor od tri tjedna.

"Ove godine pušten je već šest-sedam puta na slobodni vikend, a dobio je i trotjedni godišnji odmor. Izlazi bez pratnje i bilo kakvog nadzora. Ima samo ograničenje kretanja na području općine Lepoglava, ali to je sat vremena od Zagreba i on lako može doći do nas. Jasno je dao do znanja da svoj posao nije završio i da će taj posao završiti kad izađe. To nam je dovoljan znak da moramo biti na oprezu. Kad god ga puste, mi ne znamo što bismo trebali raditi", upozorava Ljubek.

"Da se zatvorimo u kuću i kupimo oružje?"

Prisjećajući se krvavog pohoda u kojem mu je otac ubijen iz zasjede, Ljubek ističe apsurdnost sustava u kojem se žrtve osjećaju potpuno nezaštićeno. Napominje kako stalno slušaju o pravima ubojica, dok se prava žrtava zanemaruju.

Nikica Ljubek, sin pokojnog Matije Ljubeka Foto: N1/Screenshot

Iako ih nadležne službe obavijeste kada ubojica izlazi na slobodu, obitelj se pita koja je zapravo svrha te obavijesti.

"Oni nas obavijeste kad on izlazi van. Zašto? Zato da se iselimo iz Hrvatske tada? Da se zatvorimo u kuću i kupimo oružje? On ne smije izaći iz općine Lepoglava, ali nema nikakvu pratnju, može sjesti u auto ili autobus, doći u Zagreb... Nije problem nikoga danas pronaći. Može napraviti što želi, nauditi nekome od nas. I što onda? Njemu će produžiti zatvor, a mi ćemo opet imati tragediju i žalopojke tko je kriv, pa će se kazniti neka niža službenica ili sudac", ogorčen je sin ubijenog sportaša.

Policija je protiv, ali tko donosi odluke?

Ljubek kaže da je upozorio i nadležne na izravnu prijetnju i to mjesecima prije nego što se uopće počelo razmatrati puštanje, no netko je u sustavu ignorirao i njih i procjenu policije.

"Policija je bila skroz protiv puštanja, ali netko tko odlučuje bio je za. No, ne daju nam podatke koji ljudi donose odluku o puštanju, kakav je to odbor. Nama bi trebala biti zajamčena sigurnost u ovoj državi, ali mi se uopće ne osjećamo sigurno", zaključio je Nikica Ljubek, apelirajući na hitnu izmjenu zakona kako bi se spriječile nove tragedije.