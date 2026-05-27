Nestao 32-godišnji Danijel: "Kao da je u zemlju propao"

U Sunji, mjestu u blizini Siska, nestao je 32-godišnji Danijel Božić.

DNEVNIK.hr je doznao da je Božić nestao nakon što je 20. siječnja sudjelovao u tučnjavi u Rijeci, zbog koje je priveden pa pušten. Djevojci iz Rijeke rekao je da ide kod druge djevojke u Zagreb, ali ona tvrdi da se s njim nije čula niti da je kod nje došao.

"Ne može se reći da je psihički stabilna osoba. Znao je i prije odlaziti negdje na kraće vrijeme, ali ovog puta kao da je u zemlju propao", rekla je osoba koja ga poznaje.

"Više ljudi se išlo raspitivati gdje bi mogao biti jer nitko nema njegov kontakt. On je stalno mijenjao brojeve i otvarao nove Facebook profile", dodala je.

Visok je 185 centimetara, ima smeđu kosu i oči, a u trenutku nestanka nosio je crne traperice, sivu majicu dugih rukava i sive tenisice.

U slučaju da o posjedujete informacije o njemu, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.