Predsjednik se u sramotnom govoru pohvalio da je nezaboravan u krevetu, ali tu nije stao: "Priznajte, što ste uzeli prije ovoga?"

Kranje ljevičarski kolumbijski predsjednik Gustavo Petro, poznat po skandalima, šokirao je svojim govorom na proslavi ponovnog otvaranja bolnice u Bogoti. Njegovo obraćanje imalo je vrlo malo veze s događanjem na kojem se pojavio.

Komentirao je svoju intimnost i taktike osvajanja žena, otmicu venezuelanskog diktatora Nicolasa Madura, ali i nadolazeći sastanak s Trumpom. Petro je također rekao da je Isus Krist "vodio ljubav, možda s Marijom Magdalenom, jer takav čovjek bez ljubavi ne bi mogao postojati".

Očekuje se da će se kolumbijski predsjednik sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 3. veljače. Petro, kojemu je prošle godine oduzeta američka viza nakon što je poticao američku vojsku da ne posluša Trumpa kao njihovog vrhovnog zapovjednika, navodno je dobio posebnu američku vizu u trajanju od samo pet dana koja će mu omogućiti ulazak u Ameriku radi sastanka s Trumpom. Predstojeći susret, prema Petrovim riječima, bit će ključan za njega i za čovječanstvo.

Petro je tijekom govora rekao publici da će pitati Trumpa, koji je poznat po tome da ne pije alkohol, želi li popiti vino ili viski. Ispričao je i da ne može piti puno alkohola nakon što su kubanski liječnici iz njegovog jednjaka uklonili nešto "za što su rekli da je rak".

"Jedva pijem, ne znam što ću s Trumpom, ali ću to izdržati. Izdržat ću", rekao je.

Petro se kasnije dotakao svoje intime, romantičnih osvajanja i privatnog života, ali je naglasio da Trumpa neće pitati o njegovoj intimi tijekom nadolazećeg sastanka.

"Ne zanima me što je gospodin Donald Trump radio u krevetu. Niti ću ga pitati. Nijednog tračerskog novinara ne bi trebalo zanimati što ja radim u krevetu. Radim jako dobre stvari i mislim. I mislim. I nitko me neće zaboraviti jer ću biti nezaboravan", rekao je Petro, a prenosi Breitbart.

Potom je podijelio svoju taktiku za osvajanje žena, navodeći da žene više cijene inteligentne muškarce, bez obzira na njihov fizički izgled.

"Europljanke nisu toliko lijepe. Dakle, Europljanke uzimaju kolumbijske muškarce, ali kolumbijski muškarci nikad, vraćaju se svojim latino ženama, koje su puno ljepše, i svijet to zna, ali ja se ne miješam u te probleme", nastavio je.

I dalje govoreći o ljubavi, ustvrdio je da je Isus Krist vodio ljubav s Marijom Magdalenom: "Vjerujem da je Isus vodio ljubav, da... I nije umro kao [venezuelanski otac osnivač Simón] Bolívar, umro je okružen ženama koje su ga voljele. A bilo ih je mnogo."

Petro no tiene pudor. El presidente de Colombia dice enloquecido que hace “cosas muy buenas” en la cama. De verdad, qué porquería y qué irrespeto con los colombianos. https://t.co/IcxxT3kG4b pic.twitter.com/CouRM94imv — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 28, 2026

Govoreći američkom uhićenju Nicolasa Madura, Petro je osudio operaciju američkih snaga i pozvao SAD da vrate Madura u Venezuelu kako bi mu se moglo suditi na venezuelanskom, a ne na američkom sudu.

Iznio je i mišljenje da su Trump i Maduro isti, jer su obojica "ljubitelji nafte".

Kolumbijski predsjednik također je pozvao kolumbijske državljane koji trenutno žive u Sjedinjenim Državama, Čileu i Argentini da se vrate kući jer se s njima u tim zemljama navodno postupa kao s robovima i progone ih "poput pasa koje se jure ulicama".

"I nemate što tražiti tamo, jer je danas kolumbijski pezo najvrjednija valuta na svijetu, iznad dolara", tvrdio je.

"Što ste uzimali prije ove intervencije?"

Petrov govor na X-u je podijelila María Fernanda Cabal, kolumbijska senatorica.

"Ali recite zemlji istinu. Što ste uzimali prije ove intervencije? Vaše ponašanje ne može biti suludije", napisala je.