Otkrivena tajna američka operacija: Cilj je bio otmica predsjednika

Američki savezni agent imao je smjelu ponudu za glavnog pilota Nicolása Madura. Tražio ga je da potajno preusmjeri zrakoplov predsjednika Venezuele na mjesto gdje bi ga američke vlasti mogle uhvatiti. Zauzvrat, agent je na tajnom sastanku rekao pilotu, postat će vrlo bogat.

Razgovor je bio napet, a pilot je otišao bez ikakvih obveza iako je agentu Edwinu Lopezu dao svoj broj mobitela – znak da bi mogao biti zainteresiran za pomoć američkoj vladi.

Tijekom sljedećih 16 mjeseci, čak i nakon što je u srpnju otišao u mirovinu s vladine dužnosti, Lopez je nastavio razgovarati s pilotom putem šifrirane aplikacije za razmjenu poruka, piše AP.

Nicolas Maduro, predsjednik Venezuele Foto: Afp

Ova priča ima sve elemente špijunskog trilera iz Hladnog rata – luksuzne privatne mlažnjake, tajni sastanak u hangaru zračne luke, diplomaciju s visokim ulozima i delikatno udvaranje ključnom Madurovu poručniku. No, otkriva i opseg višegodišnjih pokušaja Sjedinjenih Država da svrgne Madura, kojeg krivi za uništavanje demokracije u naftom bogatoj zemlji i pružanje spasa trgovcima drogom, terorističkim skupinama i komunističkoj Kubi.

Otkad se vratio u Bijelu kuću, Donald Trump zauzeo je još tvrđi stav. Ovog ljeta predsjednik je rasporedio tisuće vojnika, jurišne helikoptere i ratne brodove na Karibe kako bi napale ribarske brodove osumnjičene za krijumčarenje kokaina iz Venezuele. U 13 napada, uključujući nekoliko u istočnom Tihom oceanu, američka vojska ubila je najmanje 57 ljudi.

Ovog mjeseca Trump je ovlastio CIA-u da provodi tajne akcije unutar Venezuele, a američka vlada je također udvostručila nagradu za Madurovo uhićenje na temelju saveznih optužbi za trgovinu narkoticima, potez koji je Lopez pokušao iskoristiti u tekstualnoj poruci pilotu.

"Još uvijek čekam vaš odgovor", napisao je Lopez 7. kolovoza i priložio poveznicu na priopćenje za javnost Ministarstva pravosuđa u kojem se najavljuje da je nagrada porasla na 50 milijuna dolara.

Detalji o na kraju neuspješnom planu izvučeni su iz intervjua s trojicom sadašnjih i bivših američkih dužnosnika, kao i s jednim od Madurovih protivnika. Svi su govorili pod uvjetom anonimnosti jer ili nisu bili ovlašteni raspravljati o nastojanju ili su se bojali odmazde zbog njegova otkrivanja. Associated Press također je pregledao i potvrdio autentičnost tekstualnih komunikacija između Lopeza i pilota.

Pokušaji lociranja pilota, venezuelskog generala Bitnera Villegasa, nisu bili uspješni. Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti i State Department nisu komentirali. Venezuelska vlada nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Dojava o Madurovim avionima

Zavjera je skovana kada se doušnik pojavio u američkom veleposlanstvu u Dominikanskoj Republici 24. travnja 2024., u vrijeme mandata Joea Bidena. Doušnik je tvrdio je da ima informacije o dvama zrakoplovima koja koristi Maduro, a koji su se nalazili na skupom servisu u toj karipskoj državi.

Lopez je tada bio ataše u veleposlanstvu i agent za istrage domovinske sigurnosti, dio Ministarstva domovinske sigurnosti.

Uskoro su američki istražitelji saznali da je Maduro poslao pet pilota na otok kako bi preuzeli višemilijunske mlažnjake – Dassault Falcon 2000EX i Dassault Falcon 900EX. Tada se Lopezu rodila ideja: što ako bi mogao uvjeriti glavnog pilota da preveze Madura na mjesto gdje bi ga SAD mogao uhititi?

Maduro je 2020. godine optužen za savezni narkoterorizam, optužujući ga za preplavljivanje SAD-a kokainom.

U hangaru zračne luke, nedaleko od mlažnjaka, Lopez i kolege agenti zamolili su svakog pilota da im se pojedinačno pridruži u maloj konferencijskoj sobi. Nije bilo dnevnog reda, rekli su agenti. Samo su htjeli razgovarati.

Agenti su se pretvarali da ne znaju da piloti vrijeme provode leteći oko Madura i drugih visokih dužnosnika. Sa svakim su pilotom razgovarali oko sat vremena, a najveću metu su ostavili za kraj: Britnera Villegasa, za kojeg su agenti utvrdili da je Madurov redovni pilot.

Villegas je isprva pokušavao izbjeći pitanja, ali na kraju je priznao da je bio pilot Chaveza i Madura. Agentima je pokazao fotografije na svom telefonu na kojima su on i dvojica predsjednika bili na raznim putovanjima. Također je pružio detalje o venezuelskim vojnim postrojenjima koje je posjetio. Bez Villegasova znanja jedan od Lopezovih kolega snimio je razgovor mobitelom.

Dok je razgovor završavao, reklo je dvoje ljudi, Lopez je iznio svoju ponudu: u zamjenu za tajno prebacivanje Madura u američke ruke, pilot bi postao vrlo bogat i voljen od strane milijuna svojih sunarodnjaka. Sastanak bi mogao biti po pilotovu izboru: Dominikanska Republika, Portoriko ili američka vojna baza u zaljevu Guantanamo na Kubi.

Villegas nije otkrio svoje karte. Ipak, prije odlaska, dao je Lopezu broj mobitela.

Villegas i ostali piloti vratili su se u Venezuelu bez zrakoplova, za koji im je rečeno da nema odgovarajuća odobrenja. U međuvremenu američka vlada sastavljala je federalni slučaj oduzimanja imovine kako bi zaplijenila mlažnjake.

Pilot je na kraju odustao od ideje da pomogne Sjedinjenim Državama oteti predsjednika Venezuele.