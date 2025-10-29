Obavijesti Foto Video Pretražite
TAJNI ZADATAK

Otkrivena tajna američka operacija: Cilj je bio otmica predsjednika

29. listopada 2025.
Maduro izlazi iz aviona
Maduro izlazi iz aviona Foto: Afp
Američki agent pokušao je vrbovati osobnog pilota Nicolása Madura da se pridruži zavjeri s ciljem otmice venezuelskog vođe i njegove predaje američkim vlastima.
