Jedan od najvatrenijih Trumpovih pristaša u Europi okrenuo ploču: "Opasan je i izvan sebe"

Slovački premijer Robert Fico rekao je europskim čelnicima na summitu EU-a prošlog tjedna da ga je sastanak s Donaldom Trumpom duboko uznemirio te da je bio šokiran raspoloženjem američkog predsjednika, reklo je pet europskih diplomata upoznatih s razgovorom.

Prema riječima dvojice diplomata, Fico je izrazio zabrinutost zbog psihološkog stanja američkog predsjednika, a tijekom neformalnog razgovora navodno je Trumpovo ponašanje opisao kao - opasno. Njihov susret održan je 17. siječnja na Trumpovu imanju Mar-a-Lago na Floridi.

O tim je dojmovima Fico govorio 22. siječnja u Bruxellesu, na marginama hitnog summita EU-a sazvanog radi rasprave o transatlantskim odnosima nakon Trumpovih prijetnji aneksijom Grenlanda. Čelnici EU-a pokušali su na tom skupu smiriti napetosti koje su dodatno porasle nakon što je američki predsjednik dan ranije povukao prijetnje o uvođenju carina pojedinim europskim državama.

Prema diplomatima, Fico je svoje primjedbe iznio na odvojenom, neformalnom sastanku manjeg broja čelnika i visokih dužnosnika EU-a, a ne tijekom službenih rasprava. Iako nijedan od diplomata koji su razgovarali s POLITICO-om nije osobno sudjelovao na tom sastanku, više ih je reklo da su ih pojedini čelnici ubrzo nakon toga detaljno upoznali sa sadržajem razgovora.

Svi diplomati govorili su pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme i povjerljive prirode razgovora. Dolaze iz četiri različite vlade EU-a, dok je peti visoki dužnosnik EU-a. Nitko od njih, međutim, nije znao konkretne detalje onoga što je Trump rekao Ficu, a što je izazvalo tako snažnu reakciju.

Ficovi komentari posebno su značajni jer se slovački premijer ubraja među rijetke europske čelnike koji otvoreno i često iskazuju razumijevanje za Trumpove stavove, uključujući kritike na račun Europske unije. Nakon sastanka u Mar-a-Lagu Fico je na Facebooku objavio video u kojem je izrazio zadovoljstvo razgovorom i podršku američkom pristupu ratu u Ukrajini. Prije godinu dana govorio je i na Konzervativnoj konferenciji političke akcije, poručivši Amerikancima da "Trunp čini veliku uslugu Europi".

Ficovi glasnogovornici nisu odgovorili na višestruke upite za komentar.

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly odbacila je navode diplomata, nazvavši ih “"lažima anonimnih europskih dužnosnika koji pokušavaju biti relevantni".

"Sastanak u Mar-a-Lagu bio je pozitivan i produktivan", poručila je.

Visoki dužnosnik Trumpove administracije koji je sudjelovao na sastanku, rekao je da se ne sjeća nikakvih neugodnih trenutaka ili neobičnih razgovora. Prema njegovim riječima, sastanak, koji je Fico sam zatražio, protekao je u ugodnoj i opuštenoj atmosferi, uz neformalne razgovore koje je zabilježio i fotograf Bijele kuće.

Jedan od europskih diplomata, međutim, rekao je da se činilo kako je Fico bio "traumatiziran" susretom s Trumpom, prenoseći riječi svog čelnika koji je izravno sudjelovao u razgovoru. Prema tom izvoru, Fico je američkog predsjednika opisao kao da je "van sebe".

Privatne Ficove procjene u oštrom su kontrastu s njegovim javnim istupom nakon posjeta Mar-a-Lagu. U objavi na Facebooku slovački premijer susret je opisao kao znak visokog poštovanja i povjerenja američkog predsjednika, ističući da su razgovarali o Ukrajini i zajedničkom uvjerenju da se Europska unija nalazi u dubokoj krizi.

Tijekom boravka u SAD-u Fico je s Washingtonom potpisao i sporazum o suradnji u području civilne nuklearne energije. U svojoj javnoj objavi nije spomenuo Trumpove izjave o Grenlandu niti njegovu operaciju hvatanja venezuelanskog čelnika Nicolasa Madura ranije u siječnju.

Neovisno o Ficovim navodnim komentarima, zabrinutost među europskim čelnicima i visokim dužnosnicima zbog nepredvidljivosti američkog predsjednika sve je izraženija, rekao je još jedan diplomat EU-a. Prema njegovim riječima, strahovi za Trumpovo mentalno i zdravstveno stanje sve češće postaju tema razgovora na svim razinama.

Trump, koji ima 79 godina, više je puta odlučno odbacio tvrdnje da pati od bilo kakvih kognitivnih poteškoća, izjavivši ovog tjedna za New York Magazine da nema Alzheimerovu bolest.

Otkako se prije godinu dana vratio na dužnost, europske vlade suočene su s izazovom kako se nositi s Trumpovim stavovima o ruskoj invaziji na Ukrajinu, otvorenoj podršci krajnje desnim političarima, trgovinskim barijerama i ulozi SAD-a u obrani Europe.

Ranije ovog mjeseca Trump je zaprijetio uvođenjem novih carina za osam europskih zemalja, uključujući Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo, optuživši ih da blokiraju njegove pokušaje preuzimanja Grenlanda, poluautonomnog teritorija koji pripada Danskoj, članici EU-a i NATO-a. Također nije isključio mogućnost zauzimanja otoka silom.

U govoru u Davosu prošle srijede Trump je pozvao na hitne pregovore o Grenlandu, ali je istodobno rekao da ne planira vojnu akciju.

"Vjerojatno nećemo ništa postići osim ako ne odlučim upotrijebiti silu i moć, gdje bismo bili nezaustavljivi. Ali to neću učiniti", izjavio je.

Nakon tog govora Trump je rekao da je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom postigao okvirni dogovor o Grenlandu te povukao prijetnje, iako detalji navodnog sporazuma još nisu javno objavljeni.

Na summitu EU-a francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz upozorili su kolege da, unatoč prividnom smirivanju situacije, Europska unija mora postati manje ovisna o Sjedinjenim Državama kada je riječ o vlastitoj sigurnosti.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon sastanka je poručila da su čelnici naučili kako je čvrst, ali neeskalirajući pristup prema Trumpu učinkovita strategija koju bi EU trebala nastaviti primjenjivati.