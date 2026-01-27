Ova općina učenicima sufinancira polaganje vozačkih ispita! "Veliki vjetar u leđa u današnje vrijeme..."

Barban je prva općina u Istri koja sufinancira polaganje vozačkih ispita.

Autoškola je velik financijski zalogaj, uglavnom za roditelje pa će im ovo barem malo olakšati.

Svi učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Općine Barban, te prvi put polažu vozački ispit B kategorije mogu se javiti. U prvoj turi javilo se njih 29.

"Ovu godinu smo stavili ponovno u proračun 6000 eura jer računamo isti broj korisnika, a nadamo se 2027. ukoliko bude prostora da ćemo povisiti tu naknadu na nekih možda 300 eura", poručio je načelnik Andi Kalčić.



Troškovi polaganja vozačkog ispita za B kategoriju variraju. Škole same formiraju cijenu.

"Ide od 1000 do 1400-500 eura, kako u kojoj sredini. Na to još svakako treba dodati troškove liječničkog pregleda, troškove polaganja prve pomoći i troškove polaganja ispita", objašnjava Miljenko Gočin, predsjednik Sindikata hrvatskog vozača.

