Izjava Trumpove nećakinje potaknula novu raspravu o njegovom zdravlju: "Ima pogled poput jelena pred farovima..."

Nećakinja američkog predsjednika Donalda Trumpa sugerirala je da bi njezin stric mogao bolovati od Alzheimerove bolesti.

Mary Trump (60), dugogodišnja kritičarka svoga strica, rekla je da kod njega povremeno vidi znakove koji je podsjećaju na Freda Trumpa, njezina djeda, koji je prije smrti 1999. godine, u dobi od 93 godine, bolovao od Alzheimera.

"Ponekad se čini da nije orijentiran u vremenu i prostoru. A s vremena na vrijeme vidim taj pogled jelena pred farovima", dodala je u razgovoru za New York Magazine.

Trump se osvrnuo se na očevu dijagnozu Alzheimerove bolesti u razgovoru za isti medij. "Imao je jedan problem. U određenoj dobi, negdje oko 86. ili 87. godine, počeo je dobivati, kako se to zove?", rekao je Trump, prenosi The Times.

Njegova glasnogovornica Karoline Leavitt pomogla mu je pronaći riječ. "Nešto poput Alzheimerove bolesti", rekao je Trump. "E pa, ja to nemam."

Američki predsjednik koji ove godine puni 80 godina, dosljedno tvrdi da mu je zdravlje "savršeno". Ipak, posljednjih mjeseci suočava se sa sve više nagađanja o svom zdravstvenom stanju, osobito nakon što su primijećene vidljive modrice na njegovim rukama, otekline na nogama i gležnjevima te situacije u kojima se činilo da je zaspao tijekom javnih događaja.

Trump je izjavio da su modrice posljedica svakodnevnog uzimanja aspirina. "Uzimam ga već 30 godina i ne želim to mijenjati", rekao je. "Znate što? Sada ste u Ovalnom uredu. Ne želim mijenjati baš ništa."

Trump uzima višu dozu jer želi imati, kako kaže, "stvarno rijetku krv". "Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim gustu krv koja teče kroz moje srce. Želim lijepu, rijetku krv koja teče kroz moje srce. Ima li to smisla?"

Visoki dužnosnici Trumpove administracije posljednjih su tjedana više puta branili njegovo zdravstveno stanje.

Američki državni tajnik Marco Rubio opisao ga je kao "prezdravog" i "previše aktivnog" dok je zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Stephen Miller rekao da Trump "može raditi više, ima bolje pamćenje, više izdržljivosti i više energije nego običan smrtnik".

Ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. izjavio je da Trump ima "nevjerojatno zdravlje", dodavši da je Mehmet Oz, ravnatelj Centara za Medicare i Medicaid, pregledao njegove medicinske nalaze i utvrdio da ima "najvišu razinu testosterona koju je ikada vidio kod osobe starije od 70 godina".