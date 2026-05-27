Narastao broj zaraženih: Prijavljeni novi slučajevi hantavirusa

Broj slučajeva zaraze hantavirusom povezanih s kruzerom na kojem je izbila epidemija porastao je na 13, rekao je u srijedu čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

"Španjolska je prijavila novi slučaj zaraze među putnicima koji su u karanteni, čime ukupan broj slučajeva iznosi 13", napisao je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na društvenoj mreži X.

Među njima su tri osobe koje su preminule, ali od 2. svibnja nije bilo novih smrtnih slučajeva, naveo je Ghebreyesus.

"Situacija ostaje stabilna. Putnici koji su se razboljeli primaju potrebnu skrb, dok ostali ostaju u karanteni", dodao je Ghebreyesus.

U posljednja dva tjedna svi preostali putnici, članovi posade i medicinsko osoblje napustili su luksuzni brod MV Hondius na kojem je izbila epidemija.

Hantavirusi su virusi koje prenose glodavci i koji mogu zaraziti ljude te uzrokovati bolest. WHO procjenjuje da godišnje ima između 10 i 100 tisuća slučajeva zaraze ljudi diljem svijeta, a težina bolesti varira ovisno o soju virusa.